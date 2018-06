Novo aparcadoiro disuasorio para 150 coches en Tafisa

Demetrio Gómez e Jorge Soto © PontevedraViva

O Concello de Pontevedra habilitará un aparcadoiro disuasorio para uns 150 vehículos nunha das parcelas de Tafisa.

Segundo informou Demetrio Gómez, concelleiro de Obras e Mobilidade, esta iniciativa foi abordada no encontro celebrado este xoves co vicerreitor do campus de Pontevedra, Jorge Soto.

Trátase dunha actuación "reversible" e "non agresiva" que se acometerá na parcela reservada para o futuro Edificio das Artes polo que se deseñou un aparcadoiro con xabre compactado para que os coches poidan circular por encima pero sen ir a un asfaltado que tería maior impacto para esta zona verde. A leira non necesita explanacións nin modificar o terreo nin aliñar rasantes.

O concello acometerá esta obra co propósito de que o aparcadoiro xa estea dispoñible no verán e ata que a Universidade decida recuperar ese espazo para usos académicos construíndo a nova Facultade de Belas Artes.

O vicerreitor Jorge Soto tamén anunciou outra actuación pensada na cidadanía. Trátase de habilitar dous pantaláns e un pañol de material deportivo da Universidade. Estaría na zona do río Lérez detrás da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

É unha actuación lúdica pensada no verán e as vacacións escolares "poñendo a disposición o material e a formación" desta Facultade para desenvolver "actividades de lecer e tempo libre" e pensando en activar ese espazo da Illa das Esculturas.

"Pensamos que o uso dalgunhas embarcacións que temos alí pode ser máis aproveitable polos rapaces e as familias de Pontevedra", explicou o vicerreitor. O equipo de obras da Universidade elaborou un plano desta "actuación fácil e cunha repercusión bastante notable na cidadanía", dixo.

PEONALIZACIÓN

Jorge Soto tamén avanzou a intención do novo equipo reitoral de humanizar o campus co propósito de integralo na cidade e achegalo á cidadanía. Para iso recuperan do caixón un vello proxecto para acometer a medio-longo prazo a peonalización da parte central do campus.

Igualmente, na reunión abordouse a presentación "en pouco tempo" dunha iniciativa para poñer en valor o arboreto do campus e a Universidade expresou a súa intención de impulsar a feira de proxectos de investigación escolar PonteCiencia incrementando o apoio e "sacándoa á rúa".