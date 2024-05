Un motorista resulta ferido nun accidente en Meaño

Motocicleta accidentada en Meaño © Servizo de Emerxencias Vehículo incendiado en Corbillón © Servizo de Emerxencias

Nas últimas horas producíase un accidente de tráfico na estrada EP-9207 ao seu paso por Dena, no municipio de Meaño.

O condutor da motocicleta era evacuado ao Hospital Montecelo de Pontevedra. Ao lugar acudían unha patrulla da Garda Civil de Tráfico, unha ambulancia do 061 e o servizo de Emerxencias de Cambados, dotación que tamén tivo que intervir noutras incidencias que se rexistraban durante esta xornada en diversas incidencias no Salnés.

Extinguían un incendio que se producía nun vehículo en Corbillón, no municipio de Cambados. Como consecuencia do incendio viuse afectado unha árbore. Nesta actuación tamén colaboraba unha patrulla da Garda Civil de Cambados e os Bombeiros do Salnés.

Tamén foi necesaria a súa presenza nun accidente de tráfico na PO-300 ao seu paso por Vilariño, en Cambados. Os condutores dos dous vehículos implicados resultaron ilesos.

Na avenida de Vilariño tamén se producía outro accidente cando un vehículo perdía o control e saía da vía causando danos a unha luminaria e ao peche dunha vivenda. A Garda Civil de Tráfico tamén acudía a estes dous sinistros.