Intensa fin de semana en Ponte Caldelas coa 56 edición da Festa da Troita

Ponte Caldelas prepárase para unha intensa fin de semana coa celebración da 56 edición da Festa da Troita. Un ano máis, Praza de España e Alameda contan cunha especial iluminación que se acendeu con motivo do festexo e que se manterá durante todo o verán, ata o mes de setembro.

As actividades comezarán o sábado a partir das 8:30 horas, cando se inicia o Concurso Internacional de pesca deportiva na súa categoría Sénior e Veteranos. O concurso está organizado pola Sociedade de Caza e Pesca Verdeseixo coa colaboración do Concello de Ponte Caldelas.

Pola tarde, a partir das 17.30 horas comezan as exhibicións de baile de grupos locais, nas que participarán o grupo de baile rexional Escola de Bailes Tradicionais Trouleada de Ponte Caldelas, o grupo de baile infantil da Banda de Gaitas Os Coribantes de Buchabade e o grupo de bailes de salón Ponte Caldelas Baila.

Continuarán os festexos as 19:00 horas co Certame de Corais na Igrexa do Sagrado Corazón, no que participarán a Coral Valdarrosa de Ponte Caldelas, o Coro Vales Mahía de Silleda e a Coral Voces Amigas de Moraña; ás 20.00 horas arrinca o Festival Troita Folk, que contará coas actuacións do grupo de baile da Banda de Gaitas Os Coribantes de Ponte Caldelas e o grupo de baile A.C. Xiada da Pobra do Caramiñal, e a partir das 23:00 horas será o turno da verbena coa orquestra La Oca Band e Tic Tac.

Xa o domingo, o concurso de pesca dará comezo ás 9.00 horas na categoría feminina, xuvenís e infantís, mentres que ás 12.00 horas comeza o pasarrúas coa Banda de Música Artística de Arcade como antesala da entrega de trofeos do Campionato de Pesca. O acto rematará co concerto da citada banda ás 13.30 horas.

Na xornada de tarde celebrarase, a partir das 19:00 horas, a segunda xornada do Troita Folk adicada aos Cantos de Taberna cos grupos Cantanascroas de Salcedo e Madialeva de Meis.

Durante o sábado e domingo as persoas asistentes poderán desfrutar da degustación de troitas fritidas e en escabeche a precios populares. O stand abrirá o sábado a partir das 19.00 horas e o domingo farao en horario de 12.00 a 14.30 e de 19.00 a 21.00 horas.

Paralelamente á Festa da Troita, a Casa da Cultura de Ponte Caldelas acollerá ata o venres 31 de maio a exposición de artesanía de Olga Durán e Isabel Perea formada por pezas de bisutería, cadros, macramé...