Pontevedra acollerá o Congreso Nacional de Pacientes Crónicos de Semergen

O 10º Congreso Nacional de Pacientes Crónicos celebrarase o xoves 30 e venres 31 de maio, no Pazo da Cultura de Pontevedra.

A Sociedade Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) organiza este evento, baixo o lema 'O Paciente, sempre ao seu lado'.

"Trátase dun encontro para compartir experiencias e coñecementos, así como unha excelente oportunidade para que tanto médicos como pacientes reivindiquemos as melloras necesarias na cronicidade", afirma o doutor Isidoro Rivera, presidente do Comité Organizador.

O programa inclúe debates de actualización sobre diferentes patoloxías, diálogos con pacientes, actividades prácticas tipo obradoiro, exposición de experiencias de pacientes, circuítos de saúde e ferramentas de innovación tecnolóxica. A asistencia é aberta e gratuíta para toda a cidadanía.

A conferencia inaugural correrá a cargo do médico de familia Carlos Piñeiro Díaz, membro de SEMERGEN e presidente da Asociación Amigos do Corazón (AMICOR), que analizará o estado e os retos da cronicidade en Atención Primaria.

Igualmente, o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, participará na inauguración deste Congreso.

Os pacientes, de modo individual ou a través de asociacións, terán protagonismo neste congreso para poder reivindicar e analizar de forma conxunta cos profesionais as melloras necesarias na cronicidade.

O Congreso contará coa participación de diferentes organizacións de pacientes como a Asociación Amigos do Corazón (AMICOR), a Asociación Diabetes Madrid, a Asociación de Cardiópatas e Anticoagulados da Coruña (APACAM), a Asociación Parkinson Galicia-Coruña, a Fundación Freo ao ICTUS, a Asociación de Pacientes da Fundación Española do Corazón (FEC), a Asociación de nenas, nenos e xente nova con diabetes de Galicia (ANEDIA), a Asociación de Enfermos Cardíacos de Vigo, a Asociación de Sarcomas (ASARGA), a Asociación para a Loita contra as Enfermidades de Ril (ALCER), Asociación de Enfermos de Artrites de Pontevedra (ASEARPO) e a Asociación Galega de Lupus (AGAL), Asociación de Celiacos de Galicia (ACEGA), entre outras, así como a Plataforma de Organizacións de Pacientes (POP).