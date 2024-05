Un porteiro estragado e unha cervexa estrelada contra un portal nunha tarde de pelexas en Campolongo

Danos nun edificio de Augusto García Sánchez © PontevedraViva

A tarde deste xoves 23 de maio foi complicada na contorna de Campolongo e a praza de Galicia, onde desde hai meses a veciñanza afea problemas de seguridade. Os veciños denuncian dúas pelexas entre indixentes e un incidente posterior cun portal e as policías Local e Nacional tiveron que acudir en dúas ocasións. O balance final foron dúas persoas identificadas e danos nun porteiro automático e na porta de cristal dun edificio.

O primeiro incidente rexistrouse a media tarde, sobre as 17.40 horas, e non deixou consecuencias. Nesta ocasión, unha muller chamou á Policía Local porque había dous aparcacoches discutindo nas proximidades e se puxo nerviosa.

Fontes da Policía Local confirman que unha patrulla desprazouse á zona, na praza de Galicia, e, cando chegaron, non había ningún altercado. A muller relatoulles que se puxo nerviosa e por iso chamou, pero que os dous homes estaban a discutir entre eles e non se meteron con ela.

Finalmente, a muller non presentou denuncia e tampouco se produciu ningún dano.

Tres horas máis tarde, sobre as 20.45, a situación complicouse. A Policía Nacional foi alertada dunha pelexa entre dous aparcacoches e, cando chegaron ao lugar, comprobaron que, no medio do enfrontamento, un deles arrincou un porteiro automático dun edificio da rúa Augusto García Sánchez.

Desde a Policía Nacional confirman que os dous homes que estaban a pelexar eran dous vellos coñecidos das Forzas de Seguridade e procederon a identificalos.

Xa chegada a noite, os veciños denuncian que volveu vivirse un momento problemático. Nesta ocasión, tiraron unha botella de cervexa contra un portal en Augusto García Sánchez, causando danos. É o mesmo portal no que, durante a tarde, danaron o porteiro automático e quedaban restos dunha botella de cerveza no chan.

Por estes danos no porteiro e no portal hai presentada unha denuncia na Comisaría da Policía Nacional. Formalizouna na noite deste xoves o presidente da comunidade.

Veciños da zona denuncian a falta de seguridade e pregúntanse "¿Qué tiene que ocurrir para tomar medidas?".