Éxito do Afterwork do Club AEMPE con María Troncoso, de Coca-Cola Europacific Partners

Afterwork do Club AEMPE © Merchy Gómez- fotografía José María Corujo, presidente de AEMPE, e María Troncoso, de Coca-Cola Europacific Partners © Merchy Gómez- fotografía

A sede do Liceo Casino na Caeira converteuse no escenario dun novo Afterwork do Club AEMPE, un lugar de encontro para coñecer a arte do networking.

Neste evento combinábase o mellor do mundo profesional e social nun ambiente relaxado, coa oportunidade de gozar dunha bebida.

Nesta contorna, as persoas que asistiron a este encontro coñeceron xente nova e participaron en conversas enriquecedoras en todos os aspectos ao mesmo tempo que se creaban conexións.

María Troncoso, de Coca-Cola Europacific Partners, era a encargada de ofrecer a charla sobre "Sustentabilidade Empresarial". A súa ampla experiencia e desde a perspectiva da embotelladora máis grande de Coca-Cola, a relatora ofreceu insights únicos para todas as persoas asistentes.

Non faltaron momentos de diversión, ademais de que todas as persoas que participaron do encontro que incluía cea tipo cóctel obtivo notables coñecementos para aplicarlles tanto na súa vida profesional como persoal.

Organizada por AEMPE Pontevedra, esta actividade inclúese no Plan Social de Ence.