Un xulgado de Pontevedra exonera a dúas persoas dunha débeda de máis de 15 millóns

O Xulgado do Mercantil número 2 de Pontevedra emitiu dous autos nos que exonerou a dúas persoas de débedas de 7.993.790 e 7.316.050 euros, respectivamente.

Ambas solicitaron a declaración de concurso ante o órgano xudicial, no marco da Lei da Segunda Oportunidade.

Nos autos, a maxistrada acordou a conclusión dos concursos sen masa dos debedores por insuficiencia de masa activa para satisfacer os créditos.

Así, explica que, tras a declaración de ambos os dous concursos sen masa, non se solicitou por parte dos acredores a designación de administrador concursal nun prazo de quince días, o que conleva a súa conclusión.

Nun dos casos -exoneración de 7.993.790 euros-, a orixe das súas débedas provén dos avais e fianzas persoais outorgados no seu día, cando era socio dunha empresa, a entidades bancarias para que prestasen financiamento á compañía.

No outro caso -exoneración de 7.316.050 euros-, a débeda adquiriuna como consecuencia da súa anterior actividade como autónomo, ao contraer obrigas financeiras (préstamos, créditos e, en especial, afianzamento solidario á empresa que administraba).

A maxistrada explica nos autos que a nova regulación “contempla a exoneración do pasivo como un dereito, non como un beneficio do debedor”, á vez que engade que iso ten relevancia en tanto que, en caso de oposición á concesión, serán os acredores que se opoñan ao recoñecemento deste dereito, quen, conforme ás regras que rexen a carga da proba, están obrigados a acreditar a concorrencia dalgunha ou algunhas circunstancias que excepcionan ou prohiben o acceso.

En ningún dos dous casos, formulada a solicitude, nin a administración concursal nin os acredores persoados opuxéronse a ela, polo que a xuíza dos concursos, tal e como establece o artigo 502 do texto refundido da Lei Concursal, previa verificación da concorrencia dos presupostos e requisitos establecidos na lei, concedeu a exoneración dos pasivos insatisfeitos nas resolucións nas que declara a conclusión dos concursos.