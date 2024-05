A Concentración moteira do Morrazo celebrarase esta fin de semana na zona das Lagoas

Bueu prepárase para acoller esta fin de semana a 'Concentración Moteros do Morrazo 2024', que se celebrará na contorna das Lagoas entre o venres 24 e o domingo 26 de maio.

Este xoves, no aparcadoiro de As Lagoas, tivo lugar o acto de presentación do programa por parte de Borja Portela, presidente da Asociación de Moteiros do Morrazo, e outros integrantes do colectivo que estiveron acompañados de Carmen García, concelleira de cultura, Isabel Quintás, tenente de alcalde, e Xosé Leal, edil de facenda.

A concentración contará cun dispositivo de seguridade e de tráfico tal e como se acordou na reunión mantida a semana pasada entre o goberno local e a policía da vila.

Borja Portela catalogou como “moi boa” a previsión da concentración, pois vendéronse un máis do 75% das inscricións anticipadas, e agárdase que se cubra a totalidade xa o venres, e que se acheguen ata 6.000 persoas.

O evento dirixido aos amantes do mundo do motor, e que conta co apoio do Concello, Xunta de Galicia e patrocinadores privados celebrarase entre a carpa situada no aparcadoiro de As Lagoas e a do Campo da Estacada.

As xornadas sobre rodas darán comezo o venres, día 24, coa apertura de inscricións ás 17 horas para as persoas interesadas en formar parte do evento. Neste día, non se realizarán actos moteiros, pero os asistentes poderán gozar de música a partir das 22 horas, con DJ Rubén Díaz, o Grupo América, DJ Chimo Cabreira e DJ Charlie Style.

O sábado, a apertura de inscricións comeza ao mediodía, mentres que os actos moteiros dan o pistoletazo de saída ás 17 horas, coa ruta con pinchada pola zona. O traxecto iníciase en Bueu, pasando pola Graña, a rotonda da Magdalena, a rotonda dos Mexillóns e continuando por Aldán, onde se realizará unha parada no peirao. O regreso efectuarase por Beluso, ata o punto inicial. A exhibición stunt será o seguinte espectáculo, que terá lugar ás 19 horas, en Ramón Bares, da man de Emilio Zamora. Neste mesmo intre, dáse apertura ás inscricións para a proba de decibelios e motos lentas, a cal se efectuará pola noite.

Os moteiros que queiran poderán participar na cena prevista, na que se realizarán sorteos de agasallos. A xornada máis ardente non rematará aquí, pois ás 00.30 horas comezará tradicional ruta nocturna con fachos, a través das rúas da vila. Ao rematar a ruta, os inscritos volverán gozar das súas vantaxes cunha queimada gratis e máis sorteos de agasallos. A festa continuará a cargo do DJ Rubén Díaz e do DJ Toño e DJ Quico.

A mañá do domingo non será menos movida cás xornadas anteriores, pois as persoas inscritas poderán deleitarse dun almorzo entre as 10 e as 11.30 horas. Despois de encher o estómago, ás 11.30 horas haberá unha nova exhibición stunt con Emilio Zamora. As xornadas moteiras pecharán cunha sesión de vermú e petiscos amenizada pola Charanga Noroeste ás 13 horas, e na que tamén se realizará a entrega de trofeos.

PLAN DE TRÁFICO

Por mor da celebración do evento moteiro, o Concello de Bueu informa á cidadanía dos cortes de tráfico que se efectuarán ao longo destes días na vila. A rúa Johan Carballeira estará cortada dende o venres ás 16 horas ata o domingo ás 16 horas, agás os garaxes; a rúa López Cortizo Ferrolán, estará cortada dende o xoves ás 14 horas ata o domingo á mesma hora; a rúa José María Estévez, tamén permanecerá cortada, agás os garaxes; e en Ramón Bares prohibirase o aparcadoiro e o tránsito o sábado de 14 a 21 horas, e o domingo, de 10.30 a 14.00 horas.