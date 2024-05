Eleccións europeas do 9 de xuño: Próxima parada, Bruxelas

Pegada de carteis do BNG para as eleccións europeas do 9X © BNG Pegada de carteis do PSdeG-PSOE para as eleccións europeas do 9X © PSdeG-PSOE de Pontevedra Pegada de carteis de Vox para as eleccións europeas do 9X © Vox Pontevedra

O próximo 9 de xuño volveremos ás urnas. Será a cuarta vez, tras as eleccións municipais, as xerais e as galegas, no último ano. Nesta ocasión, toca elixir os eurodeputados que representarán a todos os españois durante o próximos cinco anos.

Os partidos engraxaron a súa maquinaria nas últimas semanas para chegar en boas condicións a esta cita electoral, na que o taboleiro político nacional volverá moverse.

A Praza de España, como é habitual en todas as citas electorais, acolleu a medianoite a tradicional pegada de carteis. Iso si, cun acto bastante diluído e no que faltaron gran parte das formacións que se presentan a estes comicios europeos.

A delegación máis numerosa foi a do PP, que centralizou en Pontevedra o seu arranque de campaña coa presenza do eurodeputado pontevedrés Francisco Millán Mon, número 8 da candidatura popular, e o tamén eurodeputado Adrián Vázquez, ex secretario xeral de Cidadáns, que ocupa o décimo posto.

Pola súa banda, a caravana socialista estivo encabezado polo seu portavoz municipal en Pontevedra, Iván Puentes. O seu candidato nestas europeas é o lalinense Nicolás González Casares, que en 2019 obtivo escano en Bruxelas. Ocupa o número 11 da lista do PSOE.

Ana Miranda volverá ser a candidata do BNG. Os nacionalistas concorrerán de novo dentro a coalición Agora Repúblicas, xunto a ERC, EH Bildu e o Ara Més balear. Ademais de Miranda (número 3), a lista inclúe, entre outros, ao marinense Bieito Lobeira, sexto na candidatura.

A coñecida como esquerda rupturista irá por separado nestes comicios europeos. Sumar e Podemos tratarán de facerse un oco na Eurocámara.

A formación de Yolanda Díaz aposta por Estrella Galán como cabeza de lista e o seu representante galego será o ex socialista Juan Manuel Díaz Villoslada, décimo na súa candidatura.

Os morados, con Irene Montero como candidata, sitúan como primeiro galego a Borja San Ramón (número 16), o ata o de agora coordinador de Podemos Galicia.

Entre os que, segundo todas as enquisas, teñen opción de lograr escano na Eurocámara tamén se atopa Vox, con Jorge Buxadé á fronte; Junts, que presenta ao eurodeputado Toni Comín; ou a coalición entre PNV e Coalición Canaria, encabazada por Oihane Agirregoitia.

En total, 33 candidaturas diferentes concorren a estas eleccións, nas que España elixe aos seus 61 eurodeputados. Son sete máis que en 2019, debido á saída do Reino Unido da Unión Europea e a ampliación realizada tras a entrada de novos países.