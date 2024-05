Sanxenxo quere crear un aparcadoiro disuasorio con autobuses lanzadeira ao centro

Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

"Vai haber un parking disuasorio moi importante e vai a ter transporte e vai ter de todo para que a xente poida vir a Sanxenxo cómodamente. E non só os visitantes senon tamén as persoas que traballan sobretodo no ramo da hostalería no verán". Así o anunciou este xoves o alcalde Telmo Martín nun almorzo informativo no que fixo balance do primeiro ano deste mandato.

Este proxecto de estacionamento disuasorio con autobuses lanzadeira está enriba da mesa do goberno local que está a estudar a proposta coa vista posta na chegada do verán. "Temos o proxecto, pero temos tamén que cambiar o chip da xente, para que vexa que é mellor utilizar o transporte público", sinalou Martín.

O Concello marca como data límite o 30 de maio para buscar alternativas ao problema da falta de aparcadoiros en Sanxenxo e Portonovo.

Tamén son axustados os prazos para a creación da plataforma única no paseo de Silgar. Cun investimento de máis de 600.000 euros, o proxecto está agora en fase de licitación e o alcalde agarda que estea listo durante o mes de xuño. "Esta obra vai recibir críticas, porque todas as obras causan molestias e máis aínda se alteran o tráfico, pero o resultado vai ser beneficioso para todos; faise por interese xeral e vai quedar moi ben", asegura o alcalde.

O mesmo prazo límite que a plataforma única de Silgar teñen as obras do boulevar de Portonovo.

Pero máis que avanzar novas propostas, o alcalde repasou 29 proxectos que son xa unha realidade ou están a piques de rematar. Este traballo feito nos últimos doce meses, é valorado con "boa nota" por Telmo Martín que pon o foco nas actuacións de carácter social porque, segundo asegurou, será un dos grandes alicerces deste mandato.

No referente ao Servizo de Axuda no Fogar, o alcalde salienta que o concello está poñendo este ano 1,3 millóns de euros, cun incremento do orzamento en máis de medio millón, dobrando a capacidade de atención e roldando xa as 150 familias. Aproveitou para lamentar que os concellos teñan que facerlle fronte cun gran esforzo a competencias impropias.

No capítulo de obras, o alcalde salienta unha que está neste momento en execución: o novo mercado de Sanxenxo.

Por último, outro dos grandes retos do municipio é gañar 2.000 habitantes. Para chegar os 20.000 cos que Sanxenxo ascendería ao seguinte tramo do padrón de habitantes, co que o municipio aumentaría considerablemente os fondos que recibe do Estado.