O Concello de Pontevedra destina 193.842 euros a fogos artificiais, de lucería e de ruído

A Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra ven de aprobar este xoves o contrato de fogos artificiais para as festas de verán.

Trátase dun contrato por dous anos, cun montante global de 193.842 euros.

Este estará dividido en distintos lotes para os diferentes usos e espectáculos que se levarán a cabo ao longo dos vindeiros meses, fogos de lucería e de ruído, e que se poderán ver nas Festas da Peregrina, San Roque ou nas Festas de Santiaguiño do Burgo.

UNIVERSIDADE DE VIGO

O goberno local tamén aprobou o convenio de colaboración coa Universidade de Vigo para os vindeiros para catro anos (2024-2027).

Trátase dun convenio no que o Concello aporta 100.000 euros co obxectivo de potenciar diversas actividades, focalizadas no eido cultural e creativo.

Así, darase continuidade á aula de teatro do campus de Pontevedra, á aula de danza tradicional, ao coro universitario, á mostra internacional de teatro; aos concertos polas rúas ou os ciclos: 'Música para reCrear' e 'Cinemas', entre outras actividades e propostas