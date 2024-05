RADIO.- Vence a túa vergoña, en 'Boomer o último' tamén recoñecen os seus guilty pleasures musicais

Marcial Outeda e Jesús Fontanes deixáronse levar por algo que pode ser moi guilty pleasures: o Festival de Eurovisión. E é que recoñecer publicamente que gozas con este concurso europeo, hai a quen aínda dá reparo, dálles vergoña vaia. Sobre iso vai esta edición de 'Boomer o último', os seus guilty pleasures musicais, porque os doces pecados, non só refiren á música, tamén os hai no cinema, nos libros, nas afeccións...

Ademais están como dous nenos cun xoguete novo. Que se compraron que se volveron tolos?, un micrófono. Más felices que perdices con só un micrófono. Así que, é evidente que a felicidade non ten que custar unha fortuna. E con esa felicidade que os embarga póñense a recoñecer a que artistas, a que cancións non se poden resistir, aínda que non o digan en voz alta. E esta foi a ocasión. Quen está nesas listas guilty pleasures?

Adiantamos que: un dos dous segue o Festival de Eurovisión, que a ambos lles gustan os coches choquones, e mesmo!, ollo, mesmo! dúas almas tan death metal... non se poden resistir a un artista procedente dunha celebérrima boy band... aí deixámolo. Descóbrelo escoitando ou descargando o podcast na web de PontevedraViva Radio e tamén está dispoñible para escoitar na ligazón adxunta.