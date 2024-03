A ampliación da Escola Infantil de Poio permitiralle contar co seu propio horto ecolóxico

O Concello de Poio amplía a zona verde da Escola Infantil Galiña Azul, o que lle permitirá dispoñer de espazo para crear o seu propio horto ecolóxico.

Esta era unha das demandas prioritarias do centro, que desde hai anos tiña solicitado dispoñer de máis espazo exterior para poder ampliar as zonas ao aire libre con novas propostas para o seu alumnado.

Deste xeito, o Concello cedeu unha parte do xardín que hai na contorna do centro e ocupouse de ampliar o valado de seguridade.

O alcalde, Ángel Moldes, e a concelleira de Cultura e Educación, Natalia Sabarís, comprobaron os traballos feitos con fondo propios do concello, e destacaron que están apostando polo mantemento dos centros de ensino do municipio, uns traballos que se fixeron de xeito máis intenso durante os meses de verán, coincidindo coas vacacións escolares, pero que, en todo caso, tamén se atenden as necesidades máis urxentes durante o curso.

"Somos conscientes de que queda moito por facer en cada un dos centros de infantil, primaria e secundaria do concello, pero pouco a pouco queremos ir respondendo ás necesidades máis urxentes, moitas delas provocadas por anos sen mantemento destes edificios", sinalan.

Por outra banda, recordan que ata o 5 de abril está aberto o prazo para solicitar praza nas escolas infantís 0-3 anos de cara ao próximo curso.