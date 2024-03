Susto en Camiño de Ferro polo incendio de dous coches dentro dun garaxe

Intervención nun incendio en Camiño do Ferro © PontevedraViva Intervención nun incendio en Camiño do Ferro © PontevedraViva

Un incendio que se rexistrou nun garaxe de Camiño do Ferro, xunto a Vialia, acendeu todas as alarmas. O lume afectou a dous coches que estaban aparcados no seu interior, pero por seguridade os servizos de emerxencia optaron por desaloxar o edificio.

O suceso rexistrouse preto das cinco da tarde, segundo informou o 112 Galicia.

Foi un particular o que alertou a emerxencias ao advertir o incendio

Explicou que estaba a arder un coche e que había máis turismos situados ao seu lado, que ameazaban con verse afectados polas chamas.

Ata o lugar trasladáronse efectivos dos bombeiros de Pontevedra, que tras sufocar as chamas confirmaron que arderan dous coches.

Ademais, o incendio provocou unha gran fumareda que se estendeu polo inmoble, o que obrigou aos bombeiros a ventilar todas as instalacións antes de finalizar o seu operativo.

Non se rexistraron danos persoais, segundo o 112 Galicia, que mobilizou ata o lugar a persoal sanitario do 061, axentes da Policía Local e da Policía Nacional e voluntarios da agrupación de Protección Civil de Pontevedra.