O Concello de Poio únese aos escolares para concienciar sobre a recollida de excrementos das mascotas

O Concello de Poio quere contar cos escolares do municipio como aliados na campaña de concienciación que acaba de iniciar sobre a necesidade de recoller os excrementos das mascotas para manter limpos os espazos públicos.

Esta iniciativa, na que colabora a marca Purina e a Canceira, trasladarase aos colexios de Poio "para que sexan os nosos aliados cos seus pais, avós ou veciños. Sabemos que eles van ser fundamentais para conseguir os mellores resultados porque ademais, se conseguimos que adquiran ese hábito desde pequenos vai ser un gran logro para o futuro", avanzou o alcalde Ángel Moldes.

Ademais dos centros educativos, tamén se promoverá a campaña nos parques e xardíns do municipio, de forma que se repartirán folletos informativos e dispensadores de bolsas para que unha vez utilizadas deposítense en papeleiras. Moldes, na liña desta campaña lembraba á cidadanía que as mascotas son unha responsabilidade dos seus propietarios e que "os excrementos non son abono, senón que contaminan, poden provocar infeccións, ensucian e causan moitas molestias".