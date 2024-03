Condenado a dous anos de prisión un estafador do amor que estafou 84.000 euros unha muller á que coñeceu por Tinder

Un home recoñeceu na Audiencia Provincial de Pontevedra un delito dos coñecidos como "estafa amorosa" por estafar preto de 84.000 euros a unha muller á que coñecera a través da aplicación de contactos Tinder e conformouse con cumprir unha pena de dous anos de prisión, aínda que poderá evitar entrar no cárcere se non delinque durante dous anos e paga á súa vítima o diñeiro dela co que quedou e o valor das xoias que ela lle prestou e non devolveu.

Este home debía sentar este martes no banco da sección segunda da Audiencia Provincial, pero evitou a celebración do xuízo tras chegar a un acordo coa Fiscalía polo que, tras recoñecer os feitos, beneficiouse dunha redución importante da súa condena. Pedíanlle inicialmente tres anos de prisión, unha multa de 2.400 euros e devolver á muller 83.498 euros.

Finalmente, esa pena quedou en dous anos e multa de 540 euros, segundo fontes xudiciais.

En concreto, deberá cumprir 21 meses de prisión e pagar unha multa de 540 euros por un delito continuado de estafa agravada e tres meses de prisión por delito de apropiación indebida.

Segundo o relato do fiscal co que se conformou este acusado, contactou no mes de xullo de 2021 coa súa vítima a través da aplicación Tinder e "con ánimo de ilícito lucro", fixo crer á muller que se atopaba interesado nela, finxindo comezar e manter unha relación sentimental, gañándose, con iso, a súa "absoluta confianza".

Unha vez conseguida esa confianza, o acusado, comezou a pedirlle diversas cantidades de diñeiro, "finxindo necesidades inexistentes" e facendo crer á moza que lle devolvería o diñeiro. Ela, "movida polo afecto recíproco que cría que a unía ao acusado", e "crendo na súa palabra", transferiu desde a súa conta bancaria a de o acusado 10.000 euros o 26 de xullo de 2021 e 60.000 o 2 de agosto.

Ademais, ela autorizou o acusado para que este utilizase a súa banca electrónica e a súa tarxeta de crédito e el realizou unha transferencia ao seu favor de 10.000 euros o 26 de xullo e efectuou reintegros en efectivo e compras por valor total de 3.498,1 euros sen o consentimento dela.

Igualmente, nunha ocasión na que se atopaba no domicilio dela en Ponteareas, fíxolle crer que as xoias que posuía eran moi bonitas e que lle gustaría mostrarllas á súa filla, debido a que era unha gran afeccionada á xoiería. Ela "confiando en que llas devolvería", deixoulle un anel de cabaleiro tipo selo, dúas pulseiras de muller, tres aneis, un cordón, unha escrava, dous xogos de pendentes e un colgante todos eles de ouro, pero nunca llas devolveu.

A vítima, grazas á por Garda Civil, si recuperou a escrava, os dous xogos de pendentes, dous aneis e un colgante.