'Camiñando Libres' ponse en marcha en centros de ensino de Soutomaior para educar en valores

O músico Abraham Cupeiro no CEIP Padín Truiteiro © Concello de Soutomaior

Baixo o nome de 'Camiñando Libres' nace un programa municipal de intervención socioeducativa en Soutomaior coa intención de que se establezan contidos para traballar co alumnado ao conectar os departamentos de Ensino e Mocidade do concello cos centros escolares.

A intención é fomentar propostas para traballar habilidades, coñecementos, vocacións científicas, tecnoloxía, matemáticas, apoio ao medio rural e respecto ao medio ambiente,

O servizo de OMIX en colaboración cos equipos directivos e profesorado de todos os centros do municipio elaboraron as actividades deste programa para atender as demandas da mocidade.

As liñas nas que se traballará quedan centradas en cinco puntos:

1. Explora, promove, educa. Analizaranse contidos relacionados coa natureza coa intención de fomentar a comprensión da contorna. Dentro desta liña inclúen as plantacións de árbores, animación á lectura ou concertos didácticos como o de Abraham Cupeiro ou o espectáculo teatral de Alberto Vilas.

2. Divulgaciencia. Este apartado buscará espertar a curiosidade e difundir contidos científicos e tecnolóxicos apostando pola experimentación, que se expoñerá a través da Feira de Ciencias. Entre outros puntos, buscarase que o alumnado teña interese polas profesións vinculadas ao sector do mar con atención especial ao sector produtivo da ostra.

3. Hábitos saudables. Terá como obxectivo evitar condutas de risco e enfrontar temas como as relacións afectivo sexuais; a igualdade, consumo de substancias nocivas para a saúde ou a pornografía, entre outras. Están previstos talleres en equipo e individuais para identificar condutas.

4. Aprendizaxe emocional. A idea será que a mocidade aprenda a autocuidarse emocionalmente para xestionar conflitos internos e co resto das persoas. Ofreceranse ferramentas para mellorar a calidade de vida en momentos de crises.

5. Discurso de odio. Ante o aumento deste fenómeno, especialmente a través da utilización dos medios de comunicación electrónicos e as redes sociais, o programa municipal quere combater este discurso con talleres para analizar as situacións e buscar solucións fomentando a unha mocidade crítica e empática. Tentarase realizar unha creación audiovisual que utilice as ferramentas de comunicación para potenciar valores democráticos, tolerantes e respectuosos.

Neste programa participan o Colexio de Romariz, Galiña Azul, CEIP M. Padín Truiteiro, IES Soutomaior, Colexio CPR Santiago Apóstolo e desenvolverase entre este mes de febreiro e o de xuño en todos estes centros.

Manu Lourenzo, alcalde de Soutomaior, afirma que Camiñando Libres é unha aposta para que a comunidade traballe en equipo coa idea de informar e formar aos estudantes amplificando o traballo diario que se realiza en cada familia e cada centro escolar.