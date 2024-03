Pontevedra, disposta a declarar zonas tensionadas para o alugueiro na cidade

Ante o incremento do prezo dos alugueiros en Pontevedra, que cada vez complica máis o acceso das familias á vivenda, o goberno municipal prevé botar man da nova lei de vivenda e declarar como "zonas tensionadas" certas áreas da cidade.

Unha "zona tensionada", segundo a normativa aprobada a finais do pasado ano, é aquela en as que o custo do alugueiro supera o 30% dos ingresos medios das familias ou na que este pago mensual ha subido un 3% con respecto ao IPC no últimos cinco anos.

O Concello iniciou os trámites para activar este procedemento, pero antes de realizar a solicitude formal quere coñecer ao detalle o estado do mercado inmobiliario. Por iso é polo que vaia a encargar un estudo que analice que zonas poden obter esta declaración.

Este informe, segundo o edil de Urbanismo, Alberto Oubiña, atrasouse ao non ter aprobado o orzamento municipal de 2024. O goberno local espera poder resolver esta situación nas próximas semanas e contratar este estudo.

"Queremos ser rigorosos á hora de traballar", sostivo Oubiña, que aposta por "ver a cidade no seu contexto" antes de tomar unha decisión, para detectar as zonas máis vulnerables "e non alarmar a ninguén ou dar datos que non sexan certos".

Activar unha "zona tensionada" para o alugueiro na cidade supoñería que, na área definida por esta figura, se toparía o prezo dos arrendamentos de vivenda, establecendo prezos máximos en función das características do inmoble.

O PSOE anunciou que, no próximo pleno municipal, presentará unha moción para pedir que Pontevedra solicite a declaración de zona de mercado residencial tensionada, iniciativa que o BNG anunciou que apoiará ante os trámites xa iniciados.