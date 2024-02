Instalarán en Pontevedra dez novos centros de compostaxe comunitaria

Pontevedra xa conta con 23 centros de compostaxe comunitaria, pero a oferta seguirá crecendo coa instalación por parte do Concello de dez novas illas de reciclaxe para facilitar a todas as persoas a opción de compostar, segundo anunciou este xoves o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores.

A compostaxe comunitaria consiste no aproveitamento para facer compost dos biorresiduos domésticos xerados en varios domicilios ou actividades. Esta fórmula permite ao Concello levar a cabo unha xestión máis sostible dos residuos o que repercute na cantidade de lixo que se envía a Sogama para o seu tratamento.

Neste sentido, o Concello pediu a bonificación do 15% ao cumprir cos requisitos inherentes á rebaixa do canon unitario referido ao ano 2022, un trámite que hai que xustificar neste primeiro trimestre do ano 2024.

Ao cumprir coas condicións, o canon de Pontevedra vese reducido en 9,90 euros, baixando dos 66 euros aos 56,10 euros.

Ese cumprimento por parte da Boa Vila significou unha redución do canon de 271.126 euros, pero o Concello adiantouse e xa repercutiu unha baixada de 309.720 euros no conxunto do último recibo que se cobrou aos pontevedreses.

O alcalde fixo unha valoración positiva xa que "cumprimos as condicións que está a poñer Sogama dunha maneira clara" polo que agradeceu o "esforzo que se está facendo por parte dos cidadáns que están a colaborar activamente na separación dos distintos biorresiduos".

Sogama aplicará unha bonificación do 15% a aqueles concellos que cumpran os seguintes requisitos: promover a redución da produción de lixo e/o incrementar a reciclaxe dos envases lixeiros; trasladar esta rebaixa aos recibos dos veciños, e implantar a recollida separada da materia orgánica a través do quinto contedor antes do próximo 31 de decembro de 2023. No caso dos municipios con poboación inferior a 2.000 habitantes, será suficiente que acrediten a instauración dun programa de compostaxe domiciliaria e/o comunitario.