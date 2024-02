Encargan un estudo para recolocar a area de Silgar e recuperar o leito natural do río en Areas

Estado no que deixaron os temporais á praia de Silgar © Concello de Sanxenxo Estado no que deixaron os temporais á praia de Areas © Concello de Sanxenxo Estado no que deixaron os temporais á praia de Areas © Concello de Sanxenxo

Os fortes temporais do inverno fixeron especialmente dano en dous areais do municipio, Areas e Silgar. O alcalde, Telmo Martín, e o concelleiro de Praias, Juan Deza, acompañados de técnicos, visitaron este luns ambas as praias onde se proxectan traballos para recuperar os seus perfís naturais.

En Silgar, a actuación centrarase na recolocación de entre 14.000 e 16.000 metros cúbicos de árido acumulado no centro da praia, deixando desprotexidos os extremos, especialmente na parte alta á altura da Madama de Silgar.

A area cobre nalgunhas zonas ata máis dun metro en altura dos accesos. Os traballos poderían alcanzar os vinte días e obrigaría a pechar o acceso á praia xa que se trasladará ao momento maquinaria pesada que se encargará de mover a area e distribuíla de forma homoxénea,

Na praia de Areas, os fortes temporais arrastraron restos de canas e maleza ao leito do río taponando a súa desembocadura natural e provocando unha saída pola parte alta da praia afectando o espazo dunar. Os traballos centraranse en reconstruír o dique, que se atopa xusto na ponte de acceso á praia, e na limpeza do río para que el mesmo retome de forma natural o seu leito polo extremo do areal como estaba o verán pasado.

Tamén se recolocará a area movida polos fortes temporais.

O obxectivo é, tras tramitar os permisos ante a demarcación provincial de Costas, iniciar na praia de Silgar a principios de maio, unha vez que conclúan os temporais, antes de que dea comezo a tempada estival.

Doutra banda, o Concello ultima os pregos para licitar o acondicionamento do resto dos areais como cada ano para poñer a punto todas as praias do municipio. No que se refire ás actuacións de mantemento inclúense reparacións, reposicións e pintados de varandas de protección, así como lavado de valados, escaleiras ou ramplas. Tamén reposición de elementos rotos ou deteriorados nos módulos de aseos e casetas de socorrismo.