Tres mil millas a través do océano usando só instrumentos do século XVII

Participantes no Reto Astrolabio © Reto Astrolabio Instrumentos de navegación do Reto Astrolabio © Reto Astrolabio

Un grupo de mariños galegos, case todos da zona de Arousa, emprenderán moi pronto unha particular aventura. Farano a bordo de La Peregrina, un veleiro de vinte metros de eslora co que cruzarán o Atlántico ata La Deseada, unha pequena illa do sur do Caribe.

O reto, que consiste en atravesar 3.000 millas de océano e recalar nun punto previamente fixado, ten a particularidade engadida de que para navegar só poderán utilizar os medios e instrumentos que os mariñeiros tiñan no século XVII. Partirán a última semana de febreiro.

Esta aventura foi bautizada como o 'Reto Astrolabio' e poderá seguirse desde terra a través dunha páxina web actualizada cun rastrexo vía satélite. Os internautas poderán seguir a travesía e comentar os erros ou acertos do capitán.

Pero desde La Peregrina en ningún momento terán acceso a esa información xa que os modernos sistemas de navegación estarán todos confinados nun cofre, precintado ante notario no porto da Gomera.

O cofre só será aberto en caso de emerxencia, algo que faría fracasar o intento de chegar a La Deseada, despois de navegar eses cinco mil quilómetros só co astrolabio, navegación por estima e, por suposto, a pericia do patrón.

Serán tres semanas de illamento total do mundo exterior para os oito tripulantes que navegarán en La Peregrina, que terá como capitán a Javier Babé, que xa encabezou a primeira expedición española á Antártida a vela e experto é travesías oceánicas.

A aventura plasmarase nun documental sobre esta viaxe no tempo, mostrando como era a navegación ata o século XVIII e destacando a importancia da experiencia e habilidades daqueles navegantes en contraposición coas tecnoloxías modernas.

Ademais, un grupo de recoñecidos expertos en náutica intervirán ao longo do documental opinando sobre a aventura de La Peregrina.

A embarcación contará tamén cun espazo a modo de 'confesionario', polo que irán pasando os distintos integrantes da tripulación dando a coñecer a cámara as súas impresións, medos, sensacións e sentimentos máis íntimos.