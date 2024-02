A Federación Provincial de Confrarías solicita ao ISM posibilitar tarefas accesorias do marisqueo a pé durante peches forzosos

Representantes da Federación Provincial de Confrarías de Pescadores de Pontevedra veñen de manter unha reunión en Madrid coa Directora Xeral do Instituto Social da Mariña, Elena Martínez Carqués, en cuxo transcurso expuxeron entre outras, as limitacións que atopan na normativa vixente sobre os traballos permitidos ao marisqueo a pé en situacións de peche forzoso.

Devanditos peches forzosos impiden ao sector realizar unha serie de traballos accesorios como son os traslados de semente de bivalvos e sementeiras; permitindo unicamente tarefas de vixilancia, limpezas ou sachados. Por iso demandaron autorización para que, nesta tesitura que están a atravesar as Confrarías, permítaselles levar a cabo devanditos traballos porque posibilitaría recuperar e rexenerar as zonas de marisqueo afectadas. Trátase de quefaceres que non conlevan comercialización e tampouco remuneración algunha.

Segundo o presidente da Federación, José Manuel Rosas, a directora do ISM mostrou "a súa disposición para darlle unha solución a esta problemática" e se se logra esa autorización "veríanse beneficiados todos os plans de xestión de marisqueo a pé no seu conxunto, á vez que se posibilitarían os coidados, produción e sustentabilidade dos bancos marisqueiros, evitándose perdas económicas inasumibles".

Na reunión acordouse que a Federación entregará ao Instituto un informe xustificativo e referendado por profesionais expertos sobre os traballos accesorios no marisqueo a pé en situacións de peche forzoso como é este caso, debido á perda de produtividade. O pasado xaneiro acordábase o peche de bancos de marisqueo a pé ata mediados de abril e ata xuño no caso do marisqueo a flote.