Retornan as Rutas Saudables da AECC para loitar contra a vida sedentaria

Actividade de vida saudable da AECC de Pontevedra © AECC de Pontevedra Intervencións da AECC na provincia en 2022 © AECC de Pontevedra Presentación de Rutas Saudables, da AECC, no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

A partir do 1 de febreiro iniciarase a quinta edición das Rutas Saudables, que promoven desde a Asociación contra o Cancro en Pontevedra (AECC).

Este xoves presentábase esta iniciativa no Concello coa presenza de Anabel Gulías, concelleira de Benestar Social, e de Lola Andújar, responsable destas accións na AECC.

A proposta busca fomentar os hábitos de vida saudable e a socialización entre a poboación en xeral. Andújar explicou que os datos mostran que unha de cada tres persoas practica unha vida sedentaria no seu tempo de lecer e esta situación convértese nun dos catro factores máis importantes á hora de incrementar a posibilidade de que aparezan diferentes enfermidades como o cancro ou a diabetes, unido a outras condutas como a mala alimentación, o consumo de tabaco e de alcohol.

Por este motivo desenvólvense estas rutas todos os xoves durante doce semanas con saída na Praza de Galicia e un percorrido inferior a seis quilómetros, cunha duración de hora e media, por distintos puntos do municipio. Como acompañantes participarán persoas voluntarias da asociación formadas como guías e tamén colaborarán entidades deportivas e ambientais para tematizar algúns dos itinerarios polo río Gafos ou pola Illa dás Esculturas.

Establécense dúas sesións: matinais, a partir das 10.30 horas; e vespertinas, a partir das 17.00 horas. Os grupos están reducidos a dez persoas por roteiro. "Queremos que sexa unha actividade en que todas as persoas participantes poidan ser atendidas e acompañadas", explicou a responsable da AECC expoñendo que nun grupo amplo sempre hai camiñantes que quedan atrás ao longo do percorrido.

Lola Andújar apuntaba que non se trata de roteiros illados senón dun programa que busca un incremento da actividade física a longo prazo. Por este motivo, cada participante recibirá un pasaporte, que se selará en cada ruta. Aquelas persoas que logren realizar o 70% dos roteiros recibirán unha recompensa.

As inscricións, de carácter gratuíto, permanecen abertas a través do teléfono 900.100.036 ou presencialmente na sede da asociación situada en Eduardo Pondal, número 64. As persoas interesadas, que sexan pacientes de cancro, deberán presentar unha autorización médica.

Anabel Gulías indicou que desde o Concello mantense unha colaboración permanente coa AECC, que durante 2022 asumiu 14.097 intervencións de distinto tipo na provincia, das que 2.170 realizáronse no municipio de Pontevedra.