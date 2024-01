Repiten un xuízo contra tres acusados dun alixo de 35 quilos de haxix e todos sosteñen a súa inocencia

Xuízo contra tres acusados de tráfico de drogas por un alixo de 35 quilos de haxix © Mónica Patxot A.I.N., acusado de tráfico de drogas por un alixo de 35 quilos de haxix © Mónica Patxot Acusado de tráfico de drogas por un alixo de 35 quilos de haxix © Mónica Patxot A.I.dC., acusado de tráfico de drogas por un alixo de 35 quilos de haxix © Mónica Patxot

Tres acusados, dous veciños de Málaga e outro do Salnés, aínda que de orixe albanesa, sentaron este martes no banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra para render contas por uns feitos polos que xa se sentaron no mesmo sitio no ano 2022: unha venda de 35 quilos de haxix.

Tras o primeiro xuízo, un deles, A.I.N., resultou condenado a catro anos e medio de prisión e os outros dous resultaron absoltos. Un deles é o fillo do primeiro e o outro, un home que naquela transacción de 35,8 quilos de haxix acompañaba a outro sospeitoso, que faleceu antes de chegar a xuízo.

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ordenou repetir o xuízo ao entender que "do conxunto de probas que se practicaron resulta pouco coherente a conclusión que se obtén pola sala en canto á falta de autoría de quen finalmente resultaron absoltos". Este martes, a mesma sala, a sección segunda da Audiencia, pero un tribunal diferente, volveu ver a causa.

Estes tres acusados e o falecido foron detidos no marco dun operativo da Udyco da Policía Nacional de Pontevedra, o EDOA da Garda Civil e o Servizo de Vixilancia Aduaneira. Ao falecido apresárono no seu coche cando regresaba a Galicia dun encontro entre Asturias e Cantabria con pai e fillo. O coche ía o cidadán albanés e no maleteiro, 35,8 quilos de haxix valorados en 196.487,10 euros.

A Fiscalía sostén que os tres son responsables dun delito contra a saúde pública e pide que todos sexan condenados a catro anos e medio de prisión e o pago dunha multa de 550.000 euros.

O fiscal sostén que o falecido e A.I.N. concertaron a adquisición dunha partida de haxix para o seu destino ao mercado ilícito na provincia de Pontevedra. Este acusado, nega os feitos, e sostén que o único que pactou co morto foi a venda dun teléfono móbil chinés que el lle colleu en Xibraltar.

"Eu hai tempo que estou retirado diso", sostivo A.I.N, en relación co tráfico de haxix. Recoñeceu que coñeceu ao falecido en Málaga e logo falaron varias veces por teléfono para pactar a venda deste teléfono móbil e finalmente quedaron o 5 de abril de 2018 en verse en Santander.

Finalmente, atopáronse nunha gasolineira entre Cantabria e Galicia e, segundo este acusado, el entregoulle o móbil, pero o outro non lle deu o diñeiro, senón que lle dixo que llo daría máis tarde.

Durante o xuízo, leuse a declaración do falecido tras a súa detención. A súa versión é moi diferente. Explicou que coñecía ao acusado malagueño porque coincidiron en prisión en Portugal e que lle citou en Santander, dicíndolle que fose nun coche alugado e acompañado con outra persoa. Esoutra persoa, o albanés hoxe tamén acusado, non ten ningunha implicación nos feitos.

Tras varias conversacións telefónicas, quedaron na gasolineira e o fillo do seu interlocutor colleu unha maleta vermella e meteulla no maleteiro. Nese momento, dixéronlle que na maleta había haxix e que lle pagaban 3.000 euros a cambio de gardala na súa casa uns días. El aceptou, pero cre que lle tenderon unha "encerrona", pois pouco despois, foi detido.

O malagueño acusado chama "mentireiro" ao falecido, asegura que non sabe nada desa maleta de haxix, que non a viron diante nin el nin o seu fillo.

O fillo tamén declarou no xuízo ía co seu pai para pasar uns días á súa aldea natal en Ourense, "como todos os anos", pero que antes quixo quedar cun amigo. Víronse na citada gasolineira, pero o mozo non sabe para que. Baixouse, "estivo tres minutos falando con el e volveu". Logo fóronse e non viron diante ningunha maleta.

O acusado de orixe albanesa explicou tamén que foi co falecido en coche porque lle ofreceu acompañarlle a Santander, pero finalmente non chegaron a ese destino, pararon nunha gasolineira e alí sabe que se atopou con alguén, pero non viu nada nin sabe en que consistiu ese encontro na gasolineira. Saíu do coche porque "me pareceu raro", pero non chegou a ver nada porque "era de noite" e chovía moito.

Pola sala tamén pasaron os axentes que investigaron os feitos e confirmaron as conversacións telefónicas previas entre o falecido e o acusado malagueño. Polo seu contido, deduciron que falaban de haxix aínda que nunca dixeron esa palabra nin ningún sinónimo como chocolate. Falaron de "chisme" e de "documentación" e eles concluíron que "chisme é haxix e documentación é diñeiro" e que quedaron para un transporte de haxix.

Este xuízo é unha peza separada dunha macro causa na que estaban acusadas 11 persoas como integrantes dunha rede internacional albaneso-galaica dedicada ao cultivo de plantas de marihuana en distintos puntos de Galicia e á venda de marihuana, haxix e heroína.

O resto de acusados xa foron xulgados noutro xuízo.