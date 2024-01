Un incendio de madrugada causa importantes danos na planta baixa do Liceo Casino

Danos na planta baixa do Liceo Casino © Concello de Pontevedra

Un incendio declarado de madrugada causou importantes danos na cociña da planta baixa do edificio do Liceo Casino de Pontevedra na rúa Manuel Quiroga.

Segundo a información facilitada polo Concello de Pontevedra, efectivos da Policía Local e o corpo de Bombeiros de Pontevedra recibiron a alerta polo lume sobre as 3.40 horas da madrugada do domingo ao luns.

O incendio comezou nun cadro eléctrico situado na cociña da planta baixa do inmoble e, unha vez que lograron extinguilo, os bombeiros tamén tiveron que proceder a airear o edificio pola "gran cantidade de fume" que había no interior.

A zona na que se declarou o incendio sufriu importantes danos, pero os bombeiros puideron comprobar que o resto do edificio non corría ningún risco.

Unha vez finalizadas todas as tarefas de extinción, o edificio quedou precintado pola súa porta principal, aínda que na mañá deste luns traballadores da empresa de cátering que utiliza a cociña do Liceo Casino accederon ao interior para retirar material, xa que este luns non poderán traballar no edificio. Accederon a través da porta lateral.

Os traballadores habituais do Liceo Casino e os socios e usuarios non puideron acceder este luns ás instalacións.

Durante a mañá déronse situacións curiosas no exterior das instalacións como a ocorrido coas persoas que acudían á habitual clase de ioga das 10.30, que non recibiran ningún aviso de que a sesión se cancelaba e atopáronse na porta de acceso sen poder acceder.

Tamén a media mañá regresaron ao edificio efectivos dos bombeiros, que revisaron as instalacións durante varios minutos e logo abandonaron o local.