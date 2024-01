Atopan verteduras de plásticos nun afluente do río Gafos

Vertedura de plásticos nun afluente do Gafos © Vaipolorío

Os pellets que están a chegar desde hai semanas ás costas galegas non son os únicos plásticos que ameazan o noso ecosistema.

Sábeno ben os membros de Vaipolorío, que localizaron unha nova vertedura de voluminosos deste material na contorna do río Gafos.

Voluntarios desta asociación comunicación ao 112 Galicia e á Policía Local de Pontevedra o achado de residuos plásticos no lugar de Redondelo, á beira do río Cubela.

Trátase dun dos afluentes do río Gafos.

Axentes do corpo municipal compareceron no lugar e levantaron acta da vertedura, para investigar a súa procedencia e identificar as persoas responsables.