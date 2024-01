Persoal do Concello solicita a Ana Pontón a súa mediación co alcalde

A Xunta de Persoal do Concello de Pontevedra acordou solicitar unha reunión coa portavoz nacional do BNG, Ana Pontón para pedirlle a súa mediación co alcalde, #Miguel Anxo Fernández Lores.

Esta solicitude, feita por carta, conta co respaldo dos delegados sindicais de CC OO, CIG, CSIF, SPPME e UXT.

A Xunta de Persoal pide á intervención da líder nacionalista "por mor da degradación dos dereitos laborais e os continuos ataques á representación legal do persoal desde fai máis de catro anos".

Os representantes dos traballadores consideran que as políticas de persoal que o grupo municipal do BNG está a manter "contradin a postura e os principios que ese partido afirma defender".