Seis novos axentes incorpóranse á Policía Local de Pontevedra

Seis axentes da Policía Local de Pontevedra toman posesión do cargo © Concello de Pontevedra

Seis novos axentes sumáronse durante estas semanas ao cadro de persoal da Policía Local de Pontevedra, segundo informa o Concello de Pontevedra.

Está previsto que ao longo dos próximos meses se incorporen novos efectivos a través das ofertas de emprego público municipal de 2022 e de 2023, que se atopan en marcha.

Con esta acción, o Concello completaría o número de efectivos ata os 122 axentes durante este 2024, xa sexa por promoción interna ou por oposición libre.

Actualmente está aberto o proceso para seleccionar, por promoción interna, a unha persoa para ocupar a praza de inspector, correspondente á oferta de emprego público de 2022.

Xa se publicou tamén a oferta para cubrir 22 prazas correspondentes á oferta de emprego público de 2023 e, en breve prazo de tempo, o goberno local quere aprobar as bases que regularán a convocatoria cun proceso de selección que se levará a cabo neste 2024.

Neste caso ofrécese, por promoción interna, unha praza de intendente principal; unha de inspector principal, das dous existentes unha atópase vacante; unha praza vacante de inspector; oito de oficiais, con seis de promoción interna e dúas de mobilidade. O equipo da Policía Local de Pontevedra dispón de 16 inspectores. A incorporación destas oito prazas permitirá que quede completo.

Ademais convocaranse once prazas de policía, nove delas de oposición libre e dúas de mobilidade. O Concello indica que con estas incorporacións, sen ter en conta as vacantes que se rexistren co ascenso da promoción interna, o corpo policial quedará cuberto con 122 axentes.