O narcobuque 'NV Karar', vinculado a Santórum e apresado en pleno confinamento, adxudícase en poxa por 156.000 euros

O narcobuque 'MV Karar', intervido en abril de 2020, en pleno confinamento pola pandemia da covid-19 con 3.824 quilos de cocaína, e vinculado ao veciño de Vilanova Juan Carlos Santórum, foi poxado por 156.000 euros, moi por encima do seu valor de taxación.

Tal e como figura nun decreto emitido pola sección quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, este buque de servizo a plataformas mariñas adxudicouse por ese valor tras a realización dunha poxa en liña na que se superou amplamente o prezo de saída.

A Audiencia aprobou tamén os gastos de depósito, valoración pericial e comisión de intervención da entidade especializada achegados polo Colexio de Procuradores da Coruña, responsable da poxas, que ascenden a 21.804,20 euros, e que se descontarán do prezo do remate.

O buque saíu a poxa valorado en 96.200 euros tras ser incautado polo Xulgado de Instrución número 3 de Vigo no marco da causa xudicial aberta contra a rede investigada por este alixo de 3.824 quilos de cocaína colombiana.

O xulgado acordou o comiso e realización anticipada da embarcación a cargo do Colexio de Procuradores da Coruña. Tras sucesivas poxas, chegouse a eses 156.000 euros.

O alixo intervido a este buque está vinculado a unha organización relacionada con Juan Carlos Santórum, que nunca foi condenado por narcotráfico a pesar de levar décadas no punto de mira das Forzas de Seguridade.

A investigación comezara xa en 2019, pero o buque non se apresou ata 2020, con toda España sumida nun confinamento estrito, pero os narcos operando. O barco foi interceptado entre Lisboa e as illas Cíes con nove tripulantes, todos procedentes de Nepal e Bangladesh excepto un galego, de Ribeira.

Nesta causa, a Fiscalía acusa a 29 persoas, entre elas Santórum, considerado o xefe. Conclúe que, como resultado das indagacións operativas do Grupo I de GRECO Galicia, do Corpo Nacional de Policía, puido coñecerse a actuación coordinada e estable, estruturada e especializada dunha organización dirixida por el co obxectivo de "dispoñer dunha pluralidade de embarcacións especificamente deseñadas e preparadas co fin de levar a cabo operacións de alixo de grandes cantidades de estupefacientes".

A rede que lidera, segundo a Fiscalía, acudía ao encontro de buques de transporte de cargamentos de cocaína en travesía atlántica transoceánica, para recibir e ocultar en terra a droga destinada á súa lucrativa comercialización no mercado ilícito.

Para Santórum a Fiscalía pide 18 anos de cárcere e para o resto dos acusados, 13 anos e medio.