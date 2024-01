Un pontevedrés demanda aos seus fillos pola herdanza da súa ex esposa, xa falecida, pero non consegue demostrar que pagase nada durante o matrimonio

O Xulgado de Primeira Instancia número 2 de Pontevedra botou por terra as pretensións dun home que, tras o falecemento da súa ex esposa, reclamaba aos seus fillos pola herdanza dela, pedindo que lle pagasen polo diñeiro investido na vivenda familiar que, tras o divorcio, quedou a ela e agora herdaron os seus descendentes.

Este home presentaba demanda contra os seus tres fillos. Casou coa súa ex esposa o 31 de decembro de 1978 e estiveron casados preto de 20 anos, ata que o 30 de xuño de 1998 ditouse sentenza de separación. Tras o divorcio, os fillos alegan que nunca lles pasou pensión de manutención a pesar de que estaba obrigado.

A muller faleceu en outubro de 2020 e, dous anos despois, demandou aos seus fillos pedindo a liquidación da sociedade de gananciais. Pretendía a formación de inventario dos bens da sociedade de gananciais do matrimonio para a súa posterior liquidación e o caso chegou finalmente a xuízo por falta de acordo entre eles.

O pai demandaba aos seus fillos reclamando que lle pagasen o valor das obras realizadas na vivenda familiar, situada en Ponte Caldelas. Eles mostraron o seu desacordo e, unha vez que o caso se xudicializou, demandaban ao seu pai polas débedas que a súa nai pagou da empresa que o seu pai fundou mentres estaba casado.

Tras celebrarse o xuízo, o xuíz ditou sentenza desestimando as pretensións de todos e, como consecuencia, acordou que non procede aprobar o inventario da sociedade de gananciais.

O pai demandaba que durante o matrimonio construíuse unha vivenda nunha terreo propiedade da súa ex esposa que se convertería en vivenda familiar. Alegaba que se investiron 60.000 euros de diñeiro lucrativo, polo que os herdeiros da súa ex esposa debían pagarlle por ese diñeiro.

O xuíz non lle dá a razón e conclúe que non hai probas de que a casa se pagase con diñeiro do matrimonio nin tampouco que se investise ese diñeiro. O demandante non achegou contratos nin facturas e a sentenza conclúe que "nin quedou acreditado o emprego de diñeiro lucrativo para a construción nin menos aínda que se empregasen 60.000 euros".

Respecto diso, os irmáns da falecida declararon durante o xuízo que a vivenda se construíu con diñeiro do seu defunto pai e que el foi quen a deseñou. Un dos irmáns explicou que el axudou a construír a casa e que os materiais os pagou o seu pai, e que mesmo o seu ex cuñado tiña débedas por esa época.

Os seus fillos engadiron á sociedade de gananciais a empresa de representación e espectáculos e a orquestra musical fundada polo seu pai durante o matrimonio sinalando que a súa nai pagou débedas desa empresa durante o matrimonio.

Con todo, non quedou acreditada a constitución formal dunha empresa. Na Axencia Tributaria non consta que estivese dado de alta no Imposto de Actividades Económicas.

O xuíz conclúe que é certo que este home consta como contratado polas comisións de festas de numerosas localidades, dado de alta como artista no ano 1994, pero non existen datos para vincular esa contratación coa constitución dunha empresa. Tampouco consta que se exercese ningunha actividade laboral nos anos seguintes, ata a separación.

En 2001 volveu estar de alta como autónomo e aparece unha actividade de "xestión de salas de espectáculo", pero ese negocio é posterior á separación, co cal non existe constancia de que se empregase diñeiro lucrativo.