O Consello de Administración do Porto de Marín recibe formación sobre o plan antifraude

Integrantes do Consello de Administración do Porto de Marín recibe formación sobre o plan antifraude © Autoridade Portuaria de Marín

O Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Marín mantivo a última sesión do presente ano na que recibía unha charla formativa sobre o Plan Antifraude da entidade.

Concepción Campos, doutora en Dereito, subdirectora da Rede Localis e especialista en Administración Pública, foi a encargada de explicar as medidas de control antifraude ao máximo órgano colexiado de decisión do porto, ademais de ofrecerlles información sobre o proceso de xestión de fondos Next Generation.

O Plan está deseñado para catro grandes áreas de loita contra a fraude: prevención, detección, corrección e persecución.

No documento analizado contémplase o procedemento a seguir para enfrontarse a posibles conflitos de interese. Ademais o Plan é aplicable a todas as accións e proxectos da Autoridade Portuaria que conten con financiamento europeo.

O Código de Conduta establecido recolle principios éticos que deben rexer para todo o persoal da Autoridade Portuaria en cuesiones como a igualdade, prevención, protección do medio ambiente ou o respecto ás persoas.