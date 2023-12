Rafa Domínguez ofrece a colaboración da Deputación para converter o antigo edificio de Facenda en biblioteca

Rafa Domínguez retomou este martes unha proposta que xa formulou fai cinco anos, en 2018, nada máis ser designado presidente do Partido Popular de Pontevedra, a conversión da antiga sede de Facenda en San Francisco en biblioteca.

Naquel momento, Rafa Domínguez propuxera bautizala Biblioteca Alexandre Bóveda, pero a súa proposta contara co voto en contra do goberno municipal, conformado polo BNG e o PSOE.

Cinco anos despois, agora convertido en líder do PP local e vicepresidente da Deputación Provincial, retoma a idea, propón que non sexa só Arquivo Provincial, como propón o Goberno central, senón tamén biblioteca. E ofrece a colaboración económica da institución provincial, se así o deciden a Xunta de Galicia e o Goberno de España, para que financien entre todos a rehabilitación.

A Deputación, segundo anunciou, "estaría disposta a participar na reapertura deste edificio a condición de que fose para un destino cultural importante para a nosa cidade".

Domínguez compareceu este martes ante os medios de comunicación e fixo referencia a unha carta supostamente enviada polo conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, ao novo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, instando o Executivo central a "recapacitar" sobre o proxecto para que este edificio sexa só un Arquivo Provincial, aínda que o contido da misiva non se fixo público.

O líder do PP "congratúlase" da proposta de Román Rodríguez, que insta o Goberno de España a establecer unha colaboración entre a Xunta e o Executivo central na que o Goberno autonómico "compromete fondos" para reconstruír este edificio histórico e para darlle unha entidade cultural que ve "fundamental".

Á vista desa proposta, levará ao próximo Pleno da Corporación municipal unha moción para instar ao Concello a que "se fagan estes movementos para a reapertura". E aínda non decidiu se tamén o levará ao Pleno da Deputación.

Domínguez lembrou que xa en 2018 "una das obsesións do Partido Popular" era dar contido a este edificio, un dos máis emblemáticos dentro do "enorme número de edificios históricos pechados" que hai na cidade e que, por lei, todas as capitais de provincia deben ter unha biblioteca pública estatal, pero Pontevedra tan só ten unha autonómica.

Sostén Domínguez que "non hai unha biblioteca de ámbito estatal, por tanto, está a incumprirse" e engade que "moralmente" Pontevedra necesita unha biblioteca estatal.

Ademais, critica que nestes cinco anos desde a súa proposta "non se fixo absolutamente nada, o edificio segue pechado" e "o único que hai son anuncios" do Goberno central (o último avanza que en 2024 empezarían as obras co cambio do tellado). "Probablemente o señor Pedro Sánchez leva o diñeiro a outros sitios, pero, desde logo, neste edificio non se investiu nin un euro", critica. "Desde logo, non hai ningún plan formal", engade.

"Eu quero apostar por unha Pontevedra da cultura", insiste Domínguez, que mantén que "Pontevedra ten un modelo de cidade espectacular que se ha estancado e necesitamos dar un paso máis aló e o paso máis aló é que ese modelo de cidade convértase nun referente cultural". Para iso, aposta por dotar de sentido o Museo, retomar a Bienal, rehabilitar Santa Clara e este proxecto de biblioteca e arquivo.