Dan de alta tres persoas atendidas no hospital tras o accidente mortal de Marín

O accidente mortal no que faleceron os mozos Rubén Farto e Brais Sestelo na noite do venres en Marín deixou tamén tres persoas feridas, dúas de carácter leve e unha de maior gravidade. Todas elas recibiron xa a alta médica.

Fontes hospitalarias confirmaron que os tres foron dados de alta na mañá deste sábado. Na noite do venres os tres foran trasladados ao Hospital Montecelo.

A confusión inicial derivada do grave do accidente levou ás fontes oficiais a falar primeiro dunha soa persoa ferida e logo de dúas, pero finalmente foron tres.

A ferida de maior gravidade era C.L.F., unha moza de 18 anos que viaxaba no asento do acompañante no vehículo Volkswagen Golf no que tamén viaxaban os dous menores de 16 e 17 anos que faleceron.

O Golf circulaba en sentido ascendente pola estrada PO-313, que comunica Marín e Moaña, cando o seu condutor perdeu o control do coche, de tal forma que un vehículo que circulaba en sentido descendente non puido esquivalo e chocaron de fronte. Os dous falecidos ían na parte traseira, esta moza ferida de copiloto e un mozo de 20 anos era o condutor, que resultou ileso.

No outro vehículo circulaban un home e unha muller que tamén sufriron feridas, pero de carácter leve.

Nese segundo vehículo viaxaban M.T.T., unha muller de 47 anos; e J.S.G., un home de 54. Ambos están xa dados de alta.