Enmarcaciones Torrado - Sargadelos Pontevedra, a única tenda que vende en exclusiva a capela da Peregrina

"A igrexa da Peregrina foi un proxecto de 2018, buscábase unha figura sobre a cidade, algo diferente que non houbese en Sargadelos Pontevedra, e decidiuse facer a capela da Peregrina", explica Diego Torrado, xerente de Enmarcaciones Torrado - Sargadelos Pontevedra desde 2017, cando despois de 15 anos traballando co seu pai Rafael este cedeulle a xestión da tenda.

Desde ese momento, o emblemático local da rúa Oliva 24 de Pontevedra vende en exclusiva esta figura, que xa viaxou máis aló das nosas fronteiras. "Por toda Europa, perfectamente, e tamén segundo nos comentan os nosos clientes, a outras partes do mundo, como Nova York", apunta Diego Torrado.

Tanto para regalar como para entregas de premios, a capela da Virxe Peregrina é un éxito. Do mesmo xeito que outra imaxe icónica da cidade, o papagaio Ravachol. "Foi dous anos despois que a Peregrina e, aínda que a Ravachol relaciónaselle co entroido, a figura véndese todo o ano, e aparte o Concello a entrega como premio no concurso de Murgas e no das Parodias". Aproveita Torrado para deslizar que tamén o Rei Emérito ten o seu trofeo saído da tenda pontevedresa. "Foi un encargo do Hotel Carlos I de Sanxenxo que outorgaba os premios da última regata de hai uns días na que venceu o Bribón". A peza que levou o monarca foi unha figura do faro da illa de Ons.

A estes dous símbolos da cidade, esta tempada súmanse nos andeis da galería Sargadelos Pontevedra unhas pezas moi especiais deseñadas polo arquitecto británico David Chipperfield. O recente premio Pritzker ten casa en Corrubedo e unha gran vinculación con Galicia. Para Sargadelos deseñou unha colección de mesa composta por pratos, boles e unha ensaladeira. "É o modelo Rede, que chama moito a atención polo colorido, cun decorado que se inspira nas redes tradicionais galegas. Véndese moi ben a verdade, neste caso baixa a media de idade do cliente, eu creo que é porque a xente nova usa menos pezas de vaixela e esta é máis funcional", comenta o xerente de Sargadelos Pontevedra.

Precisamente a vaixela é o agasallo estrela para as vodas. "En Sargadelos, a vaixela clásica, completa, segue sendo o top vendas. Os modelos clásicos de toda a vida seguen perdurando e, neste sentido, aquí temos calquera peza que necesites". Ademais, Torrado aclara que na tenda contan con existencias de todos os modelos, "por se queres repoñer un prato que rompeu, para repoñer a tapa dunha cafeteira, para comprar seis pratos para ampliar a vaixela…". E se non contan coas pezas en stock, pediríase á fábrica en Cervo e "normalmente en dous ou tres días está aquí na tenda".

As vaixelas de Sargadelos tamén tiveron a súa repercusión a nivel internacional. Recentemente, no Festival de Cinema de Cannes, a cea de artistas tras a estrea da última película de Pedro Almodóvar, 'Estraña forma de vida', foi servida en vaixelas de Sargadelos. O director manchego tamén incluíu pezas da marca nalgunhas das súas películas, como 'Madres Paralelas' ou 'Julieta'.

Sargadelos está de moda, "de feito cada vez máis restaurantes galegos decántanse polas nosas pezas, tanto para decoración das mesas como para a vaixela na que dan o servizo", matiza Diego Torrado, "por exemplo, en Pontevedra, Casa Román ou o Loaira da praza da Leña, e en Vilaboa o restaurante Mauro, que está no porto deportivo de San Adrián de Cobres".

O xerente de Sargadelos Pontevedra recoñece que esta difusión internacional da marca de porcelana nótase tamén a nivel local. Xa recibiron a visita de clientes que se interesan por un modelo en concreto que viron en redes sociais. De entre todos os embaixadores "non oficiais" destaca o pianista James Rhodes, un namorado de Galicia e tamén de Sargadelos. A miúdo comparte publicacións nas que aparecen pezas de vaixelas saídas da factoría de Cervo. "Veu moita xente que dixo que as viu. Tamén desde hai uns anos puxéronse á venda pezas no MOMA de Nova York e todo isto anima as vendas. Ademais, Sargadelos está a dar unha renovación, con pezas máis modernas, con cores, e faise máis visible a forma de fabricación, que é totalmente artesanal. Por exemplo, na tenda eu explícolle á xente que cada prato vai tres veces ao forno e píntase a man ou cun modelo con aerógrafo, no caso dos motivos xeométricos".

Outro dos produtos máis vendidos e populares son os amuletos defensivos que se inspiran na tradición galega. Todos eles acompáñanse dunha descrición do seu efecto protector que, como non podía ser doutra maneira, suscita un grande interese. Torrado confesa que non sabe se é pola estética ou pola súa acción protectora, pero de entre todos os amuletos o que máis se vende é o que representa unha Figa, o fetiche protector contra todas as "meigas".

A historia de Sargadelos está unida á súa icónica cor azul cobalto. Unha visita á galería de Pontevedra descóbrenos un fondo de pezas difíciles de cuantificar. O xerente desvélanos que a firma de porcelana innova continuamente, mostra diso é o escaparate exterior da tenda onde case todas as pezas son novidades deste verán 2023, como o xogo de baño, as pías inspiradas en lavabos antigos, floreiros de cores, manteis e bolsos, entre outras.

ENMARCACIONES TORRADO

Diego Torrado é a terceira xeración dun negocio familiar que inauguraron os seus avós cunha pequena tenda na rúa Manuel Quiroga de nome El Candado e onde "se vendían lámpadas de aceite, enmarcación e pouco máis". Esta última actividade, a enmarcación, é o outro sinal de identidade do establecemento actual da rúa Oliva, ao que se mudaron no ano 1965.

Nese ano, tomaron a exclusiva de Sargadelos e, na trastenda, instalaron o taller de enmarque. "En enmarcacións en Pontevedra somos os punteiros, dispoñemos dun mostrario que che diría que polo menos temos 500 mostras diferentes, todas en stock. É unha tradición familiar. En Pontevedra non hai ninguén que non teña un cadro enmarcado por nós ou unha peza de Sargadelos Pontevedra na súa casa".