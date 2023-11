Un novo céspede artificial en Chan da Barcia cunha "drenaxe especial" para soportar futuras crecidas do Verdugo

Estado do campo de fútbol de Chan da Barcia tras o desbordamento do río Verdugo © Concello de Ponte Caldelas

Sen tempo que perder, o Concello de Ponte Caldelas iniciou o procedemento para sacar a licitación a reparación do campo de fútbol de Chan da Barcia, esnaquizado a fin de semana polo desbordamento do río Verdugo.

Esa actuación supoñerá a instalación dun novo céspede artificial, tras comprobar este luns cunha empresa especializada desprazada desde Valencia que a herba danada no temporal non se pode estirar "porque rompe", confirmou o alcalde do municipio, Andrés Díaz.

O rexedor avanzou que a intención é instalar un novo tapete "cunha drenaxe especial para tratar de soportar futuras crecidas", porque "somos realistas e temos claro que haberá máis".

As obras, sinalou Díaz, serán afrontadas canto antes a través dunha operación de crédito con fondos propios do Concello.

Así llo explicou nunha reunión aos representantes da SCD Ponte Caldelas, club que xestiona a escola municipal de fútbol, que en 2024 cumprirá 50 anos de vida e para o que o alcalde pediu a colaboración dos veciños e empresas co obxectivo de axudar a mantelo vivo nun momento de máxima dificultade, ao multiplicarse os seus gastos co desprazamento de todos os seus equipos.

"É historia vivia de Ponte Caldelas e agora, máis que nunca, necesitra da nosa axuda", afirmou o alcalde avanzando que nos próximos días darase a coñecer unha acción de micromecenado para colaborar economicamente coa entidade deportiva.