A colocación do céspede de Pasarón, a contrarreloxo para chegar á estrea ligueira

Estado das obras para cambiar o céspede do Estadio Municipal de Pasarón ao 22 de agosto © Mónica Patxot Estado das obras para cambiar o céspede do Estadio Municipal de Pasarón ao 22 de agosto © Mónica Patxot

O Pontevedra Club de Fútbol traballa a contrarreloxo para que o Estadio Municipal de Pasarón estea a punto para a primeira xornada do campionato ligueiro.

O tempo corre en contra da entidade granate, e é que o coliseo pontevedrés segue sen céspede a 12 días do primeiro partido de liga, fixado para o domingo 3 de setembro (19.00 horas) fronte á Gimnástica de Torrelavega.

Desde que os traballos de substitución do tapete comezasen, a principios do mes de agosto, os esforzos centráronse en acondicionar a drenaxe do terreo de xogo, achegando novas capas de mineral para acabar cos problemas que ocasionaban as choivas en pasadas tempadas.

Con este labor xa concluído, só queda agora acometer a instalación dos tepes de herba natural, que á súa vez necesitan dun tempo de consolidación para que a operación sexa eficiente.

A falta deste último paso, o que parece pouco probable é que o equipo adestrado por Yago Iglesias poida aclimatarse ao céspede antes do inicio da competición, despois dun verán no que non puido nin adestrar nin xogar amigable algún no seu estadio.