Aarón González faise co campionato galego ante a afección marinense

Campionato Galego Neo Profesional de Boxeo © Team Thunder

O Team Thunder volveu converter o pavillón da Cañota nun auténtico fervedoiro de fans do boxeo que gozaron do Campionato Galego Neo Profesional e dunha das mellores galas do ano en Galicia cun total de once combates.

Os máis novos foron os primeiros en saltar ao ring, co desafío entre Eloy Rodal, do club marinense, que se estreou ante Guido Grifasi, do Club Boxeo David Burgos. A contenda comezou moi igualada con duras arremetidas do pontevedrés, pero aos poucos o cansazo foise notando e os golpes do seu rival volvéronse máis certeiros. O árbitro detivo o combate por superioridade e deu a vitoria por KoT de Guido.

Despois foi a quenda do boxeador do Gimnasio Simón de Vigo, Anxo Martínez e o seu rival, Hugo Rigas, de La Vieja Escuela. Un combate entre dous boxeadores novos de diferentes estilos e de distancias. Hugo tentaba boxear desde unha longa distancia ante un Anxo que en todo momento foi a por o combate. As cartolinas favoreceron en todo momento ao boxeador do Gimnasio Simón, que levou unha ampla vitoria.

O terceiro combate foi o regreso a casa de David González, do Team Thunder, que volveu pola porta grande mostrándose superior en todo o combate. González fixo un bo traballo de desgaste para anotarse asalto a asalto e o colexiado parou ao terceiro para protexer a Hugo Lourido antes de que David puidese conectar algún golpe perigoso.

Chegou así o ecuador do torneo, con Gorka Papín, do Azteca Box da Coruña, superando cun recital técnico a Yeray Jiménez, da Polideportivo Saudade; Juan Iñarrea, do Ximnasio Simón, anotándose asalto tras asalto para vencer a Richard A. Nery, do Flow Combat; e José Martínez, do Flow Combat, cercando a Miguel A. Prado, do Team Thunder, ata que o árbitro parou o combate por RSC (Referee stopped contest), que outorgaba a vitoria ao visitante.

Nun breve descanso, o público homenaxeou ao novo marinense Martín Grandío, recentemente proclamado Campión de España Schoolboy e, tras eses 10 minutos, chegaron os combates NeoProfesionales.

O primeiro foi entre o boxeador do Team Thunder, Brais Lago e o vigués do Flow Combat, Duarte Lores. Un duelo igualadísimo no que os xuíces tiveron moitas dificultades para asignar os puntos, polo que finalmente foi declarado como Nulo (Empate técnico).

A calidade foi subindo aos poucos e chegou a quenda de que Dani Castro, do Sagabox, enfrontásese ao seu vello compañeiro, agora no club La Vieja Escuela, Diego Castro. Diego, que viña de triunfar en Portugal nun torneo internacional no que se alzou co ouro, fixo o propio en Marín e, a pesar de que o seu rival púxollo difícil e descontáronlle un punto, alzouse cun triunfo contundente.

Debutou tamén no pavillón da Cañota como NeoProfesional o boxeador do Team Thunder, Raúl Loira. E aínda que a esixencia da categoría do peso pesado e o seu rival da noite, o veterano Álvaro Cires, do Sagabox, auguraban un enfrontamento complicado, o marinense foise anotando asalto tras asalto cun contundente dominio do boxeo para así gozar dunha vitoria ante o seu público.

No combate de semifondo, volveu ao boxeo 'The Golden Boy' Alberto Loureiro. O vigués que tantas veces gozou do boxeo na Cañota, subiuse unha vez máis ao ring, agora nas filas de La Vieja Escuela, para medirse a Jonathan Casariego, do Boxing Arousa. O combate foi intenso e duro, dando ao público todo un auténtico espectáculo que concluíu con triunfo para Loureiro.

O colofón á noite máxica púxoo Aarón González, que se estreou a 5 asaltos ante o sempre combativo Iván Pasín. Un gran dominio da distancia de The Thunder marcou un combate que foi de menos a máis. O público, cauteloso foi festexando as boas contras do marinense, que se anotaba o primeiro asalto. No segundo, a intensidade foi subindo e os bos desprazamentos e un bo traballo do jab de Aarón, anotaba o asalto para a súa esquina.

No terceiro, chegaron boas arremetidas do local e a pesar das duras contras que lanzaba o seu rival Pasín, os golpes claros conectábaos The Thunder, que lograba así chegar á parte final en bo estado físico e coas cartolinas a favor. Con iso, o púxil padronés lanzouse á fronte buscando o KO para poder lograr a vitoria, pero Aarón non recuou.

O cuarto asalto empezou na distancia curta onde o marinense aceptou o duelo e o espectáculo subiu de temperatura con duros intercambios nos que Aarón saíu favorecido e tras eles, precisos cambios de posición onde o marinense podía conectar boas contras anotaron o 4º round. No quinto a heróica era o que quedaba, pero a pesar diso, González non deu paso atrás favorecendo así o espectáculo. Duros intercambios e boas combinacións fixeron que Aarón puidese anotarse tamén un 5º asalto co que lograba un pleno que lle outorgaba de maneira unánime o cinto de Campión Gallego Neorprofesional, un título que se lle resistía.

Desde o club destacan a presenza de moitísimos nenos e nenas que, tras anos de pandemia, volveron gozar do boxeo en Marín. "Aquí sempre destacou a presenza dos mozos no boxeo e todo polo bo traballo de base do club, un dos máis grandes de España en canto ás categorías inferiores", apuntan.