O Arxil queda encadrado na conferencia A con galegos, cataláns, canarios, leoneses, asturianos e estremeños

Partido de Liga Femenina 2 no CGTD entre Arxil e Cortegada © Mónica Patxot

O Arxil xa coñece cales serán os seus rivais no grupo A de a liga feminina 2, cuxo calendario se dará a coñecer o próximo 24 de xullo.

Nunha nova confección dos grupos, nas que as comunidades autónomas con máis de seis representantes reparten os seus equipos nas dúas conferencias, o equipo pontevedrés quedou encadrado con outros dous equipos de Galicia (Cortegada e Maristas), dous castellanoleoneses (BF León e Ponce de Valladolid), un asturiano (ADBA de Avilés), un estremeño (Plasencia), tres canarios (Náutico de Tenerife, Tenerife e Magec Tias de Lanzarote) e catro cataláns (Geieg de Xirona, Segle XXI, Grupo Barna e Mataró Maresme)

Desde o Arxil, sosteñen que se trata dun grupo "homoxéneo" no que "calquera pode gañar a calquera" e no que aínda non se pode falar de favoritos, "hai que esperar ás confeccións dos planteis", puntualiza Liño Vázquez.

Doutra banda, a pretemporada do equipo pontevedrés estará centrada na Copa Galicia, na que xogarán polo menos dous partidos, e un cuadrangular en Portugal.