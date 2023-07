Jéssica Bouzas gaña en Roma e ascende ao posto 136 da Clasificación WTA

Tras alcanzar en Wimbledon o cadro final, por primeira vez nun grand slam no seu aínda curta carreira, para caer en primeira rolda, a tenista arousá Jéssica Bouzas segue dando pasos e mellorando no seu rendemento, logrando a vitoria no torneo W60 de Roma, na que partía como primeira cabeza de serie, derrotando na final á chipriota Serban, en só dous sets, por un claro 6-2/6-4.

Este triunfo, que é o seu noveno título ITF, supón a súa primeira vitoria neste ano 2023.

Ademais, a nova e prometedora tenista arousá, suma en Roma os puntos suficientes para alcanzar a mellor posición da súa aínda incipiente carreira, xa que aparecerá a partir deste luns no posto 136 da Clasificación WTA.