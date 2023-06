"Fin de semana para o recordo" do Froiz na Volta a Portugal do Futuro

O Grupo Deportivo Supermercados Froiz alzouse co primeiro posto na clasificación por equipos na Volta Portugal do Futuro que se celebrou ao longo desta semana.

Na primeira etapa, Daniel Jiménez foi o mellor da escuadra alimenticia facéndose coa quinta praza e o Maillot de líder de montaña. Vicente Rojas foi décimocuarto.

Xa na segunda xornada, disputada o xoves, Jorge García repetiu a mesma posición que o seu compañeiro de equipo, mentres que Jiménez nesta ocasión chegou no posto quince e Vicente Rojas no dezaseis, a tan só 51 segundos do vencedor.

Foi precisamente na etapa reina da Volta Portugal cando o Froiz conseguiu mellor resultado: a vitoria de Vicente Rojas. O equipo tentou pelexar por levar a xeral meténdose en cortes e foxes pero foron incapaces de marcar diferenzas entre os favoritos e Jorge García, xunto a un nutrido grupo, cruzou a meta no posto 12.

Grazas a estes resultados, Vicente Rojas e Daniel Jiménez lograron facerse co segundo e terceiro chanzo do podio, respectivamente, mentres que na clasificación por equipos o Supermercados Froiz fíxose coa primeira praza, asinando así "unha fin de semana para o recordo".