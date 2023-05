Campión do Mundo! Cristián Fernández colga o ouro no mundial de acuatlón

Éxito descomunal o conseguido este luns 1 de maio por Cristian Fernández nos Campionatos do Mundo Multideporte de Tríatlon que se están celebrando en Eivissa.

O deportista poiense proclamouse campión do Mundo de acuatlón, confirmando a súa espectacular progresión dos últimos anos.

Cristian, vinculado desde hai anos ao Club Natación Galaico pontevedrés aínda que en tríatlon compite polo Inforhouse Santiago, xa foi campión mundial desta especialidade en 2019 en Pontevedra, pero nas carreiras de grupos de idade. Agora é diferente, porque o fixo en categoría elite e na súa segunda gran competición na categoría absoluta, sumando este ouro á prata europea conseguida en 2022.

Na previa Cristian Fernández deslizaba á Federación Española que chegaba a Eivissa "con ganas de pelexar polo máximo porque estou nun moi bo momento de forma", e confirmouno desde o inicio estando sempre no pelotón de cabeza.

Da auga, tras 1.000 metros de natación, saíu en terceiro lugar cun tempo de 13:07 e pegado aos húngaros Gergő Dobi e Márton Kropkó. Con este segundo e o británico Jimmy Lund formou un trío que encabezaba a carreira nos instantes iniciais dos 5.000 metros a pé que tiñan por diante.

O poiense collía o temón ao termo da segunda das catro voltas do percorrido a pé e xa non o soltaría. Incrementou o ritmo abrindo tres segundos de renda sobre Lund no último xiro, e non se inquietou a pesar da remontada que por detrás protagonizada outro británixo, Christopher Perham.

Finalmente Cristian Fernández alzaba os brazos en meta e explotaba de alegría facéndose cun espectacular ouro tras 29 minutos e 4 segundos de esforzo. Por detrás chegaba Perham a 4 segundos, completando o podio Jimmy Lund a 9 segundos.

Kevin Tarek Vinuela chegaría a meta sétimo como segundo triatleta nacional (29:33), mentres que Ander Noain foi noveno (29:44).