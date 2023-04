O CW Pontevedra despide unha histórica e exitosa tempada con derrota

O Club Waterpolo Pontevedra contra Ciudad Lineal © Concello de Pontevedra

O Club Waterpolo Pontevedra pechou este sábado na piscina da Escola Naval Militar a histórica tempada do seu debut en categoría nacional. Non puideron despedirse con vitoria, pero a campaña foi histórica por lograr a permanencia e mesmo clasificarse para a fase polo ascenso a División de Honra.

O último convidado da tempada foi o Ciudad Lineal que, sen máis nada que a honra en xogo, foi superior ao equipo local e fíxose cun merecido triunfo por 12 a 17.

As visitantes inclinaron a balanza cara ao seu lado moi pronto con tres tantos consecutivos ao comezo do primeiro cuarto. Trataron de reaccionar as de Kike García, que chegaron a igualar o marcador pero terminaron o primeiro acto cun tanto de desvantaxe.

Con todo, no segundo cuarto o equipo madrileño sentenciou o partido con tres tantos consecutivos xusto antes do descanso.

Con catro goles de desvantaxe, as locais tentaron reaccionar, pero o Ciudad Lineal non só soubo administrar a súa vantaxe senón que a ampliou para adxudicarse unha contundente vitoria que non embaza o gran traballo realizado polo CW Pontevedra no ano do seu debut.