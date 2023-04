Preto de 300 atletas estrean unha nova edición do Circuito de Atletismo en Pista de Pontevedra

XLIX Trofeo Boa Vila de atletismo no CGTD © Laura B.N. / Sociedad Gimnástica

As instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) acolleron este mércores a estrea dunha nova edición do Circuito de Atletismo en Pista organizado pola Sociedad Gimnástica de Pontevedra.

O XLIX Trofeo Boa Vila foi o encargado de abrir o circuíto coa presenza de ao redor de 300 atletas de diferentes categorías.

Unha xornada de atletismo en estado puro no que destacaron marcas como a do lanzador de disco Hugo Casañas, do Atletismo Rías Baixas, na categoría sub-16 (59.28 metros), a marca de Sergio Rodríguez (Gimnástica) ao baixar dos 50 segundos nos 400 metros cun tempo de 49.76, ou a mellor marca persoal de Mariña Artemia Pérez (Gimnástica) en salto de lonxitude con 5,18 metros.

Tras esta primeira xornada a próxima cita do circuíto terá lugar o día 18 de maio co XLVII Trofeo S.G. Pontevedra.

Ademais no calendario aparecen outros eventos como o XXVIII Trofeo Cidade de Pontevedra (31 de maio), o XXIV Memorial Celso Mariño (21 de xuño) e o XLVII Trofeo Virxe Peregrina (7 de xullo).