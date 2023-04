O mellor fútbol alevín de Galicia gaña protagonismo por Semana Santa

Entre o 6 e o 9 de abril, oitenta equipos de fútbol de categoría alevín establecerán no campo de fútbol de A Senra, en Ribadumia, o seu centro de operacións para a disputa das fases previas dun dos campionatos de fútbol base máis prestixiosos do país: o Arousa Fútbol 7. En catro días xogaranse 188 partidos que servirán para repartir as catro prazas de acceso á fase final, que se disputará na última fin de semana do mes de maio.

Nesta primeira fase compiten equipos galegos da categoría do CD Ribadumia, Umia CF, o Club Juventud Cambados, EFB Vilanova, San Martín CF, CIOS Vigo, Sporting Cambre, ED Ourense, ACD A Seca, AD Arousa Fútbol 7, e moitas máis entidades futbolísticas de toda Galicia. Os partidos disputaranse a diario desde as 9 ata as 14 horas e, en quenda de tarde, entre as 15.30 e as 22 horas.

Esta fase está dividida en dúas, sendo a primeira o xoves e venres e, a segunda, o sábado e o domingo. As entradas para o público terán un prezo de 12 euros por día completo e 20 euros o abono de dous días, sendo gratuíta para todos os menores de 14 anos.

Como novidade desta edición, os participantes poderán obter os datos que xere o seu desempeño sobre o terreo de xogo. Mediante un seguimento individualizado, grazas a dispositivos GPS, os participantes terán á súa disposición os datos de tempos de actividade, distancia percorrida, velocidade, mapa de calor e interaccións co balón, entre outras medidas.

Os participantes tamén terán a posibilidade de visualizar os seus partidos, pois durante os catro días estarán sendo gravados e estarán a disposición de todos os clubs participantes.