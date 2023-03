Sergio Troitiño conquista o bronce no Open de Holanda de taekwondo

Sergio Troitiño, bronce no Mundial de Bulgaria © Mat's de Marín

O taekwondista do Mat's de Marín Sergio Troitiño (-87kg) vén de acadar a medalla de bronce no Open de Holanda categoría sénior (G-1), que se disputou a pasada fin de semana en Eindhoven.

O prometedor deportista logrou subir ao podio despois de disputar tres combates. No primeiro enfrontouse a Suleymanov (Azerbaián), que foi o campión deste Open o pasado ano, ao que superou en tres asaltos. Nos cuartos de final o rival era Amer Ali (Dinamarca), prata o pasado ano, e o venceu en dous asaltos.

Sen embargo, na semifinal agardaba o número 1 mundial do peso, Icaro Martín Soares (Brasil). O galego deu a cara en todo momento, pero no primeiro asalto caeu 6-0 e no segundo asalto chegou ao final con 3-3 no marcador, que se inclinou a favor do brasileiro por rexistros. Aínda así, a experiencia e o resultado son moito máis que satisfactorios para o taekwondista marinense.

Acompañando a Troitiño, estivo a súa compañeira de equipo Arlet Ortiz (-57 kg) que caeu en cuartos de final nun axustado combate que se resolveu en tres asaltos contra a representante de Taipei. Antes, xa dera superado dúas roldas. Pola súa banda, Yadira Reimúndez (-57 kg, Mat's de Marín) e Adrián Pan (-74 kg, Mace Sport) foron capaces de vencer nun combate, pero caeron no segundo.