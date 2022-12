O tecido deportivo pontevedrés incrementa o número de participantes da San Silvestre

Cartel da carreira San Silvestre 2022 de Pontevedra © Sociedad Gimnástica

O 31 de decembro as rúas de Pontevedra encheranse de corredores pola San Silvestre. O compromiso da sociedade pontevedresa con esta tradicional deportiva non deixa de crecer ano tras ano, como se demostra co imparable aumento de rexistrados en cada edición. Pero non só a nivel individual, moitos clubs da Boa Vila colaboran coa Sociedad Gimnástica e contribúen a elevar o número de participantes inscribindo aos seus deportistas na carreira.

Desde a entidade organizadora, enviaron este ano unha mensaxe a todos os clubs deportivos da cidade e a resposta foi inmellorable. A cinco días do peche de inscricións, cinco clubs deportivos da cidade achegan un total de 308 corredores á lista de saída.

Do CN Galaico participarán 73 nadadores, do Club Amigos do Baloncesto farano 107 xogadores, o Tenis de Mesa Monte Porreiro achega a 11 tenistas, 96 piragüistas da EP Ciudad de Pontevedra tomarán tamén a saída e a escola de fútbol Porteiro 2000 anotou a 21 dos seus integrantes.

"Unha meirande parte dos participantes da San Silvestre sempre pertencen a entidades deportivas", recoñecen desde a entidade organizadora, convencidos de que moitos deportistas locais inscribiranse a título individual.

Os 4 quilómetros que compoñen o percorrido da carreira de fin de ano non só pode completarse a pé. A Sociedad Gimnástica lembra que está aberta tamén a modalidade de patíns ou cadeira de rodas.