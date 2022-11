Atletas da Sociedad Gimnástica e do CD Pinarium compiten no Cros Internacional de Atapuerca

Corredores do CD Pinarium que participaron no Cross Internacional de Atapuerca © CD Pinarium

A localidade burgalesa de Atapuerca celebrou o pasado sábado una das competicións atléticas de maior tradición en España: o Cros Internacional de Atapuerca. Unha proba na que participaron deportistas da Sociedad Gimnástica e do CD Pinarium.

O corredor de categoría sub 12 da escuadra marinense, Pablo Barreiro, conseguiu a vitoria para dar ao seu club a segunda vitoria da historia desta competición. Representaron tamén ao conxunto verde o sub 12 Martín Otero, o sub 14 Óscar Rodal, a máster Paula Rosales, o equipo de substitucións mixto así como cinco corredores que participaron na carreira popular.

Por parte da Sociedad Gimnástica, acudiu o equipo feminino de categoría sub 20, vixentes campioas autonómicas de campo a través, que pechou a súa participación en quinta posición. Tamén participou en categoría sub 23 a ximnástica María Campo.