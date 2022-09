O Pontevedra afronta o último día de mercado con tres fichas sub 23 sen dono

Primeiro adestramento do Pontevedra CF 22/23 © Mónica Patxot

O mercado de fichaxes no fútbol español péchase esta medianoite de xoves e, aínda que o Pontevedra ten practicamente feitos todos os seus deberes, aínda queda algunha fronte aberta. Coa totalidade de fichas sénior asignadas, os granates aínda teñen que poñer nome aos seis xogadores que ocuparán as fichas sub 23 que permiten as normas da competición.

Dúas delas teñen dono asegurado. O porteiro búlgaro Víktor Nikolov e o extremo senegalés Libasse Gueye, dous das últimas fichaxes da entidade de Pasarón, teñen o seu sitio asegurado no primeiro equipo do Pontevedra.

Titular indiscutible e unha das grandes figuras do plantel adestrado por Antonio Fernández é Miguel Román. O mediocentro de Gondomar conta cun ano máis de contrato, pero foi durante todo o verán una das pezas máis cobizadas do mercado. Ás oficinas de Pasarón chegou o interese de varios equipos e mesmo algunha oferta de clubs de categoría superior que foron rexeitadas pola directiva, que remite á cláusula dun millón de euros para deixar saír ao xogador.

Con todo, a notable actuación do centrocampista defensivo no seu debut na categoría fronte ao Alcorcón reavivou o interese por fichalo. A inchada granate vive con preocupación e ansiedade estas últimas 24 horas de mercado nas que pode chegar unha oferta irrechazable que deixe un cráter no círculo central de Pasarón.

Con todo, o Pontevedra podería chegar a aceptar traspasar a unha das súas xoias sempre que a oferta se achegue, polo menos, aos 300.000 euros. Ademais, a negociación dese hipotético traspaso podería incluír a permanencia de Román un ano máis en Pasarón como cedido. Unha fórmula que permitiría ao club comprador asegurarse os servizos dun xogador que o próximo verán quedaría libre e será obxecto de desexo dun gran número de equipos e que tamén beneficiaría ao Pontevedra porque se garantiría a cobranza de diñeiro por traspaso e mantería no equipo a unha das súas pezas crave.

Se non hai bombazo de última hora, a terceira ficha sub 23 será para o canteirán do Choco. As outras tres son unha completa incógnita.

A liña máis despoblada do plantel granate é a defensa. Antonio Fernández conta con tres centrais, un lateral esquerdo e dous laterais dereitos, aínda que aínda non se sabe cando poderá volver competir Seoane. Con este panorama, desde a dirección deportiva pensan na incorporación dun ou dous defensas sub 23, que apontoen as demarcacións de central e lateral dereito.

Menos preocupante é a situación no flanco esquerdo. Samu Araújo é o único xogador que rende de forma natural nesa posición, pero Álex González xa demostrou na pasada xornada e na campaña anterior que pode desenvolverse con solvencia como lateral. Ademais, o canteirán Sergio Abal convenceu ao corpo técnico durante a pretemporada e tamén opta a facerse un oco no primeiro equipo.

Máis difícil, pola superpoblación no ataque granate, vano ter Martín Diz e Valentín Jaichenko para ter minutos en Primeira Federación. O segundo podería acabar tendo ficha co filial de Preferente, pero o primeiro, despois de tres campañas no primeiro equipo, necesita minutos para seguir crecendo polo que unha saída en forma de cesión a un club de menor categoría tampouco é descartable.

Aínda menos opcións de formar parte dos seis elixidos teñen os centrocampistas Rachu e Casades, o porteiro Mario Vizoso ou o lateral Felipe, que poderían quedar sen sitio se se confirma a continuidade de Román, as inscricións de Abal e un dos dianteiros da canteira e a fichaxe dun central.