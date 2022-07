Falece Gerardo Dios, último representante da fundación do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol quedouse sen o último representante da súa fundación.

Gerardo Dios Vidal faleceu este martes 18 de xullo aos 97 anos de idade, segundo confirmou a súa familia a PontevedraViva.

Tratábase do último membro con vida do equipo fundacional da entidade granate tras o coñecido como 'Pacto das Palmeiras', que deu lugar á súa creación o 16 de outubro de 1941 coa fusión do Alfonso CF e o Eiriña.

Deus recibiu unha homenaxe no Estadio Municipal de Pasarón no ano 2014, realizando o saque de honra nunha partida fronte ao Somozas no que se rendía tributo precisamente ao primeiro equipo histórico do Pontevedra.

Descanse en paz.