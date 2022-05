Emotiva homenaxe a Manolo Barreiro no 'rebautismo' do complexo deportivo da Xunqueira: "É o fútbol en maiúsculas en Pontevedra"

Homenaxe a Manolo Barreiro nos campos da Xunqueira © Cristina Saiz Homenaxe a Manolo Barreiro nos campos da Xunqueira © Cristina Saiz Homenaxe a Manolo Barreiro nos campos da Xunqueira © Cristina Saiz Homenaxe a Manolo Barreiro nos campos da Xunqueira © Cristina Saiz

O complexo deportivo da Xunqueira pasou a chamarse este domingo 'Centro Municipal de Fútbol Manolo Barreiro' en homenaxe pola súa dedicación ao fútbol basee pontevedrés ao longo de case toda unha vida.

A simbólica e emotiva celebración no campo que agora leva o seu nome iniciouse co descubrimento da placa de entrada ao recinto por parte do propio Manolo Barreiro, o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores e do tenente de alcalde e concelleiro de Deportes, Tino Fernández.

Unha vez ' rebautizado' o campo, os asistentes puideron gozar dunha visita á exposición preparada no interior do recinto para despois comezar o acto presentado e dirixido polo xornalista de PontevedraViva, Ramiro Espiño, que destacou a figura de Manolo Barreiro como "o fútbol en maiúsculas en Pontevedra".

Tomou a palabra Tino Fernández para enxalzar a Barreiro como "símbolo, exemplo de compañerismo, lealdade, traballo e constancia". Sinalou tamén que mantén "vínculos persoais e familiares e sentimentos que van máis alá do que é Manolo para o deporte pontevedrés" porque "non coñecín a nadie que poida ter unha mala palabra de Manolo".

Segundo Fernández, "para min a nivel persoal foi unha honra trabar amizade co, compartir momentos e vivenzas. Son desas cousas que marcan unha vida de persoas de Pontevedra", concluíu moi emocionado.

Chegou a quenda do promotor desta bonita iniciativa, Rafa Sáez, que se dirixiu ao que foi presidente de honra da delegación pontevedresa con bágoas nos ollos e falando "desde o corazón e desde o cariño que che teño". Destacou Sáez que Manolo é unha desas persoas capaces de "confluír familia, deporte e amizade" polo que "deixas unha semente no mundo moi duradera".

Agradeceu o apoio unánime da corporación municipal para facer este cambio de nome ademais da os clubs da cidade, que "en apenas cinco minutos asinaron ou papel e son ou sentido deste movemento".

Desde as filas da Federación Galega de Fútbol, o seu vicepresidente José Manuel Fernández honrou a Manolo destacando que "para min é un libro de estilo onde hai capitulos onde hai sencillez, cariño e honradez. Capítulos que teríamos que ter en conta para ser mellores persoas".

Ademais, Fernández apuntou que, "que estes campos se denominen así significa perpetuar o seu legado, e seguro que cando veñan xeracións novas preguntarán quen era Manolo Barreiro e por que estas instalacións se chaman así". E é porque "Manolo é un bo home, engradeceu o deporte en xeral nesta cidade e fixo máis grande no fútbol. É o espello onde mirarse e exemplo do que aprender".

A xogadora pontevedra do Real Madrid e da Selección Española de Fútbol, Teresa Abelleira, continuou o acto apoiando esta iniciativa porque para ela "non hai mellor que Manolo para nomear estes campos". Lembrou os eventos de fútbol de cando era pequena nos que era Barreiro o que lle entregaba os premios e recoñeceu estar "contenta" de, esta vez, " recoñecelo ao".

Finalizou o deputado Gregorio Agís a quenda de palabras destacando o renome do campo como algo que Manolo "se merece" e procedeuse á exhibición dun vídeo cunha entrevista realizada por Xabier Fortes a Manolo Barreiro no mes de abril.

Nel, Fortes e Barreiro lembraron os seus inicios no fútbol facendo fincapé nos ascensos do Pontevedra CF, a época dourada do ' Hai que Roelo' con especial mención a Ceresuela e Cholo, ou o moito que cambiou a forma de ver o deporte ao longo de todos estes anos.

"Era mejor el fútbol de antes", explicaba Manolo na entrevista, aínda que, recoñece, que os campos son mellores agora e as instalacións "son una maravilla".

Como representante da familia falou o seu neto, Jesús Barreiro, que comentou que ía traer algo preparado pero resultoulle "imposible". Moi emocionado e con bágoas nos ollos rememorou a figura da súa avoa, "la persona más importante sin la cual Manolo no podría haber hecho dos trabajos. Ya no está con nosotros, pero gracias a ella, Manolo pudo hacer su dedicación y hacer una segunda familia".

Acabou dirixíndose a "todas las personas que se dedican al fútbol" para pedirlles que, "a los chavales, les inculquen valores de esfuerzo, trabajo en equipo y respeto al rival, algo que mi abuelo ha hecho toda la vida".

Completou a quenda de palabras o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, remarcando a importancia de Manolo para o fútbol porque, grazas a el, "Pontevedra ten presencia permanente en todos os campos de Galicia, xente coma ti fai que a sociedade sexa mellor. Manolo representa a cidade en toda a provincia".

O acto finalizou coa interpretación do himno do Antigo Reino de Galicia por parte do grupo de gaiteiros.